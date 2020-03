Vlaggen uit voor bevrijding.

Zie je een fout of heb je een aanvullingen? Meld het ons.

Bericht is aangepast 31 maart 2020 om 12:39

GROENLO – Desondanks dat de (Winkel)straten in Groenlo, door het coronavirus, minder druk zijn dan normaal, geven de vele Nederlands vlaggen een feestelijk aanblik. In de binnenstad straalt de Nederlandse drie kleur die gisterenavond door leden van de Groenlose Ondernemers verbond (GOV) aan de gevels van de winkels zijn geplaatst. Dit omdat het vandaag precies 75 jaar geleden is dat Lichtenvoorde en Groenlo met zijn kerkdorpen zijn bevrijd van de Duitse bezetting.

De vlaggen zijn uitgehangen, na een oproep, omdat tijdens deze coronacrisis de vele feestelijke activiteiten voor het vieren van 75 vrijheid niet door gaan.

Ook bij stadhuis in Groenlo en het gemeentehuis wappert de driekleur.

