Voor de zomer is heel Oost Gelre voorzien van glasvezel

OOST GELRE – De directie van Glasvezel Buitenaf en Wethouder Marieke Frank hebben de eerste schop in de grond gezet voor glasvezel in heel Oost Gelre. Daarmee is een start gemaakt met Glasvezel buitenaf in Vragender. Daarna volgen ook de andere kleine kernen. De werkzaamheden zijn naar verwachting voor de zomer afgerond. Met de komst van glasvezel in de kleine kernen is heel Oost Gelre voorzien van snel internet.

Na de kernen Groenlo en Lichtenvoorde en het buitengebied worden nu ook de kleine kernen van Oost Gelre voorzien van glasvezel. Wethouder Marieke Frank is blij met deze ontwikkeling: “Glasvezel is een mooie toevoeging op onze woon- en leefbaarheid in de kleine kernen. De komst van glasvezel is van belang voor nu en in de toekomst. Glasvezel maakt zorg op afstand mogelijk en geeft studenten de kans om vanuit huis te werken. En ook voor ondernemers en het onderwijs biedt de komst van glasvezel voordelen. Het is dan ook fijn dat zovelen zich hebben aangemeld. Dit geeft aan dat zij het belangrijk vinden.