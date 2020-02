GROENLO – Remco Wolters en Charles Koppelman hebben precies ‘eluuf jaar’ zitting in de raad van elf. Voor carnavals vereniging De Knunnekes uit Groenlo is deze mijlpaal een mooie gelegenheid om de heren in het zonnetje te zetten. Zij ontvangen zondagmorgen één van de hoogste onderscheiding binnen de carnavals vereniging: ‘t Gouden Knunneke’.

