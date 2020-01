Waarschijnlijk drugslab gevonden

VRAGENDER – In Vragender (gem. Oost Gelre), ter hoogte van de Oude Winterswijkseweg, is veel politie op de been. Dit omdat volgens de politie vermoedelijk een drugslab is gevonden. Op dit moment wordt uitgebreid onderzoek gedaan.

Onder andere de Landelijke Faciliteit Ontmantelen (LFO) is ter plaatse. Deze is een ondersteunende forensische afdeling binnen de politie die getraind is om veilig onderzoek te doen in dit soort situaties. Zij onderzoeken wat er precies is gevonden in #Vragender

