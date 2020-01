Santiz locatie SKB krijgt PET/CT scan

Vanaf september volledig onderzoekstraject binnen eigen locaties mogelijk



WINTERSWIJK – Santiz locatie Streekziekenhuis Koningin Beatrix krijgt een PET/CT scan. Daarvoor wordt de afdeling Nucleaire geneeskunde grondig verbouwd en uitgebreid met ruim 200 vierkante meter. Op 23 januari is gestart met de voorbereidende werkzaamheden. Naar verwachting worden de werkzaamheden eind juli 2020 afgerond en wordt de PET/CT scan begin september in bedrijf genomen.

PET/CT scan

Een PET/CT scan wordt gebruikt bij een groot aantal veel voorkomende kankersoorten, zoals longkanker, darmkanker, borstkanker, prostaatkanker en lymfeklierkanker. Door de combinatie van de PET scan en de CT scan, kunnen zowel de aard als de plek van de afwijking zeer nauwkeurig worden bepaald. De scan wordt ook ingezet voor het opsporen van infecties en ontstekingen.

Volledig onderzoekstraject binnen Santiz

De komst van de PET/CT scan maakt het mogelijk om het volledig onderzoekstraject te kunnen uitvoeren binnen Santiz. Voor het maken van een PET/CT scan reizen patiënten nu nog naar het Rijnstate ziekenhuis in Arnhem, waar de scan wordt uitgevoerd voor het SKB en Slingeland Ziekenhuis (Santiz). Dat is straks niet langer nodig, want voor de meeste patiënten kan het volledige traject in één van beide Santiz ziekenhuizen plaatsvinden.

Ben Bulten, werkzaam als nucleair geneeskundige op beide locaties van Santiz, vertelt: “De PET/CT scan is een voordeel voor patiënten. Wij merken dat patiënten waarde hechten aan de laagdrempeligheid van een regionaal ziekenhuis. Met een eigen PET/CT scan zijn we niet afhankelijk van de planning van een extern ziekenhuis, waardoor we meer service ‘op maat’ bieden aan patiënten en ze vaak sneller terecht kunnen. Daarnaast scheelt het voor veel patiënten (extra) reistijd.” Naar verwachting gaat het om ongeveer 1.300 patiënten per jaar.

Verbouwing en werkzaamheden

Voor de komst van de PET/CT scan wordt de afdeling Nucleaire geneeskunde het komende half jaar grondig verbouwd en vergroot met ruim 200 vierkante meter. Patiënt- en onderzoeksruimtes worden vernieuwd en uitgebreid en er komt een eigen ingang en parkeergelegenheid voor patiënten met een afspraak voor de PET/CT scan. Volgens planning worden de werkzaamheden eind juli 2020 afgerond en kan de PET/CT scan begin september in gebruik worden genomen.