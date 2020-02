Wind bedreigt carnavalsoptocht Groenlo

GROENLO – Of er morgen een volwaardige optocht wordt gehouden wordt nog spannend. Vandaag is er met de carnavals verenigingen in Oost Gelre overleg geweest met de brandweer, politie en de gemeente Oost Gelre. In dit overleg is besloten om zondagmorgen te bekijken hoe de weersvoorspelling is. Als blijkt dat het code geel wordt zal er een alternatieve optocht plaatsvinden in Groenlo. Een mogelijkheid zou dan kunnen zijn een optocht zonder grote wagens of misschien helemaal zonder wagens.

Op dit moment geeft het KNMI voor zondag code geel. Zondagochtend en -middag is er in de zuidelijke helft van het land vanaf halverwege de ochtend kans op zware windstoten 80-90 km/u. De windstoten komen uit een westelijke richting. Aan het einde van zondagmiddag neemt de wind af.

De carnavalsoptocht telt 63 startnummers en begint om 13:45 uur in de binnenstad van Groenlo. De optocht wordt ook live uitgezonden door Omroep Gelderland.

Kaart code geel