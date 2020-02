GROENLO – Zaterdagmiddag 22 februari is het 53ste jeugd prinsenpaar op spectaculaire wijze onthuld in een bomvol carnavalshoes City Lido in Groenlo.

Jeugdprins is Sem (Beckhoven) en Jeugdadjudante: Lot (Rumathè). Beide zitten op basisschool de Hoeksteen.

Het jeugdprinsenpaar regeert met de leus: ‘Carnaval is werelds’.