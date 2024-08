ANBI-status toegekend aan Zorgcorporatie Mariënvelde

MARIENVELDE – Op 20 augustus 2024 ontving Zorgcorporatie Mariënvelde de bevestiging: de ANBI-status is door de Belastingdienst toegekend! Fleur Wieggers, een van de zorgcoördinatoren, is blij met deze erkenning. “We hebben al meerdere keren giften van individuele inwoners aangeboden gekregen. Het is fijn dat we daar vanaf nu geen belasting meer over hoeven te betalen. Dit geeft ons én de schenker een goed gevoel, want de hele gift gaat naar activiteiten met en voor het dorp.”

Een ANBI is een Algemeen Nut Beogende Instelling. Een instelling kan alleen een ANBI zijn als zij zich bijna volledig inzet voor het algemeen belang. Een ANBI betaalt geen erfbelasting of schenkbelasting over erfenissen en schenkingen die de instelling gebruikt voor het algemeen belang.

Zorgcorporatie Mariënvelde organiseert samen met de inwoners diverse activiteiten in het dorp. Van koffiedrinken op meerdere ochtenden in de week, “Ett’n wat de pot schaft”, en dagbesteding tot de kabouterroute, schilderclub, en “shop voor nop”. Als er een goed idee komt van een inwoner of als inwoners aangeven behoefte te hebben aan een nieuwe activiteit, pakt de zorgcorporatie dit graag samen met hen op. Dit proactieve en samenwerkende karakter was een van de redenen voor de Belastingdienst om de ANBI-status toe te kennen.

De zorgcoördinatoren bieden ook individuele ondersteuning. Fleur legt uit: “Wij organiseren niet alleen activiteiten, maar gaan ook vaak individueel in gesprek met inwoners als er vragen zijn. Dat klinkt heel breed, en dat is het ook. We bieden een luisterend oor en denken mee over oplossingen. Alles wat bijdraagt aan het doel dat iedereen zo lang mogelijk en zo gelukkig mogelijk in Mariënvelde kan blijven wonen!”

Bent u inwoner van Mariënvelde en wilt u contact met de zorgcorporatie? Mail naar zorgbmv@marvisie.nl of bel of app naar 06-10017570. Fleur, Ellen of Menke neemt dan contact met u op.