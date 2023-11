Mariënvelde wint Dorpsvernieuwingsprijs 2023

MARIENVELDE – Mariënvelde is uitgeroepen tot winnaar van de Dorpsvernieuwingsprijs 2023. Deze bekendmaking vond plaats in aanwezigheid van Koning Willem-Alexander tijdens het symposium ‘Zorg in het Dorp’ op dinsdag 21 november. Het dorp ontvangt een geldbedrag ter ondersteuning van nieuwe lokale initiatieven.

De jury prees Mariënvelde voor het creëren van een ‘echt dorpshart’ door ‘anders te denken en te doen’. In 2016 werd een Brede Maatschappelijke Voorziening (BMV) gerealiseerd in het dorp. Het centrale dorpshart onderging een transformatie, waardoor een nieuwe, aantrekkelijke ruimte ontstond die geschikt is voor alle leeftijden, met ruimte om te bewegen, te spelen, en die bovendien klimaatadaptief en biodivers is.

De BMV in Mariënvelde dient als een multifunctioneel centrum met faciliteiten voor sport, spel en sociale ontmoetingen. Het is tevens de thuisbasis van de Zorgcorporatie Mariënvelde, die dagbesteding biedt aan ouderen en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Daarnaast functioneert het als een inloopvoorziening waar activiteiten worden georganiseerd om eenzaamheid onder ouderen te voorkomen.

De jury benadrukte de inspanningen en resultaten van de inwoners van Mariënvelde in het tot stand brengen van deze projecten. Met deze prestaties wist Mariënvelde de plaatsen Grijpskerk en Vledder achter zich te laten in de strijd om de Dorpsvernieuwingsprijs.

Het symposium ‘Zorg in het Dorp’ werd georganiseerd door de Landelijke Vereniging van Kleine Kernen (LVVK), een samenwerkingsverband van provinciale verenigingen voor kleine kernen en dorpshuizen in Nederland. De LVVK ondersteunt via haar leden ruim 4000 dorps- en dorpshuisorganisaties en diverse lokale burgerinitiatieven met expertise op maat.

Bron(nen) & Afbeelding(en)