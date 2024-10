Femia Siero nieuwe directeur Stichting Erfgoed Landfort

Creëer Jouw Droomhuis met Betaalbaar Interieuradvies! Bij StijlvolBudget maken we stijlvolle woonoplossingen voor iedereen toegankelijk. Ontvang praktisch interieuradvies dat volledig is afgestemd op jouw wensen én budget! ✔️ Op maat gemaakte moodboards

MEGCHELEN – Vanaf begin 2025 wordt Femia Siero (1968) de nieuwe directeur van Stichting Erfgoed Landfort. Zij volgt René Dessing op, die per eind maart 2025 afscheid neemt vanwege zijn leeftijd.

In 2017 nam de stichting zes hectare van de historische buitenplaats Huis Landfort in langdurige erfpacht van Geldersch Landschap & Kasteelen en werd eigenaar van de historische gebouwen. Onder leiding van kunsthistoricus René Dessing werd de buitenplaats grondig gerenoveerd en hersteld in haar oude glorie. Sinds de oplevering in juni 2023 is Huis Landfort open voor bezoekers en heeft het vele culturele evenementen en Open Monumentendagen georganiseerd. In 2024 trok de locatie ruim 7.500 bezoekers.

Femia Siero, met veel ervaring in de erfgoedsector, was onder meer stadsarchivaris van Zutphen en directeur van het Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers. Over haar nieuwe rol zegt zij: “Mijn kennis van erfgoed en liefde voor buitenplaatsen en deze regio komen bij Huis Landfort prachtig samen. Ik kijk uit naar de samenwerking met medewerkers en vrijwilligers voor het behoud en de verdere ontwikkeling van deze bijzondere plek.”

René Dessing blijft voorlopig als adviseur betrokken en woont samen met Wim Dröge op het landgoed.

