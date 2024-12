Hier is een kort en bondig nieuwsbericht: Zwolle plant 200 nieuwe bomen voor biodiversiteit en duurzaamheid

Creëer Jouw Droomhuis met Betaalbaar Interieuradvies! Bij StijlvolBudget maken we stijlvolle woonoplossingen voor iedereen toegankelijk. Ontvang praktisch interieuradvies dat volledig is afgestemd op jouw wensen én budget! ✔️ Op maat gemaakte moodboards

✔️ Directe links naar betaalbare meubels

✔️ Persoonlijk interieuradvies Ontdek meer

ZWOLLE – Op dinsdag 3 december plantte wethouder Bart Porskamp samen met medewerkers van ROVA de eerste van 200 nieuwe bomen in het buitengebied van Zwolle. Het gaat om bomen van verschillende inheemse soorten, zoals de gewone esdoorn, kleinbladige linde, iep, haagbeuk, grove den en zomereik. Deze bomen zijn van groot belang voor de biodiversiteit en duurzaamheid in de openbare ruimte. Het planten draagt bovendien bij aan de ambities van de gemeente om te komen tot een circulaire economie en een klimaatbestendige omgeving.

Herplant na verwijdering van zwakke en dode bomen

Afgelopen voorjaar heeft ROVA al meer dan 80 bomen geplant in het buitengebied van Zwolle. Begin november zijn in hetzelfde gebied een aantal slechte en dode bomen verwijderd na zorgvuldig ecologisch onderzoek. Waar voldoende ruimte beschikbaar is, worden nieuwe bomen geplant. Bij de aanplant van deze bomen wordt bokashi toegevoegd, wat de kans vergroot dat de bomen goed aanslaan.

Positieve ervaringen met bokashi

Sinds 2021 doet ROVA in Oost Gelre en Winterswijk een proef met bokashi. Blad en maaisel, die eerder werden afgevoerd, worden nu verzameld en door middel van fermentatie omgezet in bokashi. Bokashi verbetert de bodemstructuur en stimuleert het bodemleven. Daarnaast blijft een met bokashi verrijkte bodem langer vochtig, waardoor de kans op verdroging in de zomer afneemt.

“De resultaten zijn tot nu toe zeer positief,” vertelt Robert van Iersel, senior beleidsadviseur beheer buitenruimte bij ROVA. “Bokashi draagt niet alleen bij aan een lokale kringloop van natuurlijke materialen, maar we zien ook dat het een gunstig effect heeft op de bodemkwaliteit en op jonge aanplant.”

Drie vliegen in één klap

“Met deze aanplant slaan we drie vliegen in één klap,” zegt wethouder Bart Porskamp. “We werken aan een gevarieerder, groener buitengebied. Dat doen we op een manier die bijdraagt aan de kringloop van materialen én aan ons doel voor meer circulariteit. Bovendien zorgen we dankzij bokashi voor gezondere bomen en een duurzamere leefomgeving. Mooie ontwikkelingen!”

Foutjes, opmerkingen, nieuws, activiteit of als je iets opmerkelijks hebt gefotografeerd stuur het naar redactie@streekgids.nl.