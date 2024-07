Een asielzoekerscentrum in gemeente Oost Gelre

GROENLO – Gemeente Oost Gelre is in gesprek met het COA over de opvang van vluchtelingen. In februari 2024 meldde de gemeente dat ze zich voorbereidt op de komst van meer vluchtelingen, zowel uit Oekraïne als asielzoekers uit andere landen.

Voor Oekraïense vluchtelingen koopt de gemeente een pand in Groenlo. Voor de asielzoekers zoekt de gemeente samen met het COA een geschikte locatie in Oost Gelre. De verwachting is dat er in september, maar uiterlijk op 1 november 2024, meer duidelijkheid komt over deze locatie. Volgens de Achterhoekse Aanpak wil Oost Gelre eind 2026 200 asielzoekers opvangen. Halverwege 2025 verwacht de gemeente 141 mensen tijdelijk op te vangen.

Wethouder Bart Porskamp: “We hopen in het derde kwartaal van dit jaar meer duidelijkheid te hebben over de locatie van het asielzoekerscentrum. Deze zomer onderzoeken COA en de gemeente de mogelijkheden. Als er voldoende duidelijkheid is, gaan we in gesprek met omwonenden. Dát er een azc komt, staat vast. De vraag is nog ‘waar’ en ‘hoe’. We willen als gemeente onze verantwoordelijkheid nemen en mensen een veilig onderkomen bieden.”

Spreidingswet

Het nieuwe kabinet wil de Spreidingswet, die de instroom van asielzoekers moet beperken, intrekken. Deskundigen twijfelen of dit zal lukken. Wethouder Porskamp: “Ook zonder de Spreidingswet blijven gemeenten verantwoordelijk voor de opvang van vluchtelingen. De wet gaat niet over Oekraïense vluchtelingen. Oost Gelre nam ook vóór de Spreidingswet haar verantwoordelijkheid voor vluchtelingenopvang. We blijven ons aandeel leveren in de opvang en integratie van vluchtelingen, waaronder asielzoekers, minderjarige asielzoekers, Oekraïense vluchtelingen en statushouders.”

Hoge nood

De Achterhoek heeft een overzicht gemaakt van de huidige en toekomstige opvangmogelijkheden. Voor asielzoekers staat Oost Gelre op nul. Er is dringend behoefte aan meer opvangplekken. Samen met het COA onderzoekt de gemeente de mogelijkheid om op korte termijn een opvanglocatie te realiseren. Dit zou betekenen dat er uiterlijk op 1 juli 2025 141 mensen opgevangen worden. Daarnaast wordt gekeken naar een duurzame opvanglocatie voor minimaal 200 mensen. Wethouder Porskamp: “We hebben tot september nodig om een realiseerbaar voorstel te maken.”

Reactie van de burgemeester

Burgemeester Bronsvoort: “Opvang van vluchtelingen is van alle tijden. Nieuwe locaties brengen vaak zorgen met zich mee, zoals over de balans tussen bestaande en nieuwe inwoners en de sociale veiligheid. Deze vragen bespreken we met onze inwoners en betrokken organisaties. Dit voorjaar heeft de Sociale Raad ons hierover geadviseerd. Deze zomer gaan we verder in gesprek met groepen in onze samenleving, van vrijwilligers tot verenigingen.”

Woningen voor andere doelgroepen

“We weten dat ook andere doelgroepen op zoek zijn naar woningen. Dat lossen we niet ‘morgen’ op, maar we werken er hard aan. Tot 2030 willen we 1.300 woningen bouwen in Oost Gelre, zowel in Lichtenvoorde en Groenlo als in de kleine kernen. Van dat aantal zijn er al ongeveer 350 gerealiseerd. Op dit moment zijn ongeveer 650 woningen in voorbereiding. We zijn goed op weg,” aldus de wethouder.

Meer informatie over het opvangen van vluchtelingen in Oost Gelre is te vinden op www.oostgelre.nl/opvang-vluchtelingen.