Een Thuis voor Nieuwkomers: Oost Gelre stelt visie op voor huisvesting en opvang vluchtelingen

OOST GELRE — Het college van burgemeester en wethouders van Oost Gelre heeft een nieuwe visie gepresenteerd voor de huisvesting en opvang van vluchtelingen en nieuwkomers in de gemeente. In dit plan, dat onlangs is goedgekeurd om aan de gemeenteraad voor te leggen, worden de uitgangspunten beschreven voor hoe Oost Gelre wil omgaan met asielzoekers, vluchtelingen uit Oekraïne en statushouders die huisvesting nodig hebben.

Wethouder Porskamp: “Duurzame Oplossingen voor Opvang”

Wethouder Bart Porskamp benadrukt de noodzaak van duurzame opvanglocaties die minimaal vijf jaar kunnen blijven bestaan. “Het huisvesten en opvangen van nieuwkomers kan tot veel discussie leiden,” zegt Porskamp. “Veel opvanglocaties in Oost Gelre zijn tijdelijk. De gemeente moet op zoek naar nieuwe plekken als de contracten aflopen. Daarom werken we nu aan duurzame opvanglocaties voor de langere termijn.”

Met deze visie wil het college niet alleen voldoen aan de wettelijke verplichtingen, maar ook inspelen op de maatschappelijke verantwoordelijkheid die de gemeente voelt. In de kadernotitie, die samen met partners zoals welzijnsorganisaties en woningcorporaties is opgesteld, wordt ingegaan op de noodzaak van zorg, onderwijs en welzijn voor nieuwkomers.

Opvang zonder Spreidingswet

De plannen van Oost Gelre komen op een moment dat de landelijke Spreidingswet, die de verdeling van asielzoekers over gemeenten reguleert, mogelijk wordt ingetrokken. Het college van Oost Gelre stelt echter dat het blijven opvangen van vluchtelingen ook zonder wettelijke verplichting een morele verantwoordelijkheid is. De gemeente vangt al jaren vluchtelingen op en heeft aangegeven door te gaan met deze inzet, zelfs nu de toekomst van de Spreidingswet onzeker is.

Het intrekken van de Spreidingswet betekent dat statushouders mogelijk geen voorrang meer krijgen bij de toewijzing van sociale huurwoningen. Toch verwacht het college dat dit besluit op korte termijn geen invloed zal hebben op de opvangplannen van de gemeente. “We bereiden ons voor op een situatie waarin meer opvangplekken nodig zijn dan momenteel beschikbaar,” aldus Porskamp.

Regionale Samenwerking en Toekomstige Plannen

Oost Gelre werkt nauw samen met de andere Achterhoekse gemeenten en de provincie Gelderland in wat wordt aangeduid als de ‘Achterhoekse Aanpak’. Deze regionale afspraken hebben als doel om gezamenlijk te zorgen voor een adequate opvang van vluchtelingen en nieuwkomers. De gemeente heeft toegezegd om per 1 juli 2025 in totaal 141 opvangplekken te realiseren, met een geplande uitbreiding naar 200 plekken eind 2026.

De gemeente is in overleg met het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) over de exacte locaties voor zowel tijdelijke als langdurige opvang. Verwacht wordt dat hier in oktober meer duidelijkheid over komt.

Raadsvergadering en Publieke Betrokkenheid

De kadernotitie over de opvang van nieuwkomers wordt op 17 september besproken tijdens een raadsvergadering. Voorafgaand daaraan zal de commissievergadering op 3 september het document in detail bespreken. Beide vergaderingen zijn openbaar en kunnen zowel fysiek in het stadhuis van Groenlo als digitaal gevolgd worden. Voor live mee kijken, kunt u terecht op: oost-gelre.raadsinformatie.nl.