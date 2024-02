Koninklijke Onderscheiding voor Marcel van Melis in Oost Gelre

LICHTENVOORDE – Op zaterdag 10 februari werd in Lichtenvoorde een bijzondere eer toegekend aan de heer Marcel van Melis uit Lichtenvoorde. Burgemeester Annette Bronsvoort reikte hem, tijdens het 65-jarig jubileum van Duivensportvereniging De Blauwe Doffer, een Koninklijke onderscheiding uit. Van Melis werd benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Sinds 1998 heeft de heer Van Melis zich ingezet op lokaal niveau, met een aanzienlijke bijdrage aan het bestuur van De Blauwe Doffer in Lichtenvoorde. Zijn taken omvatten niet alleen het secretariaatswerk, maar hij fungeerde ook als een centrale vraagbaak voor zowel leden als bestuursleden. Van Melis was verantwoordelijk voor het opstellen van inkorfroosters, het naleven van wedstrijdregels, en het actief deelnemen aan het uitlezen van de klokken na wedstrijdvluchten.

Zijn inzet beperkte zich niet alleen tot lokale activiteiten. Als secretaris was hij ook betrokken bij de organisatie op bovenlokaal niveau binnen de Kring Zuid. De Blauwe Doffer speelt al decennia een cruciale rol als Nationaal Inkorf Centrum voor sectorale, nationale en internationale wedstrijden. Dankzij de expertise van Van Melis hebben postduivenhouders van de Afdeling Oost-Nederland hun duiven succesvol kunnen inkorven voor diverse wedstrijden.

