Oost Gelre werkt aan Woonvisie voor Kleine Kernen

Creëer Jouw Droomhuis met Betaalbaar Interieuradvies! Bij StijlvolBudget maken we stijlvolle woonoplossingen voor iedereen toegankelijk. Ontvang praktisch interieuradvies dat volledig is afgestemd op jouw wensen én budget! ✔️ Op maat gemaakte moodboards

✔️ Directe links naar betaalbare meubels

✔️ Persoonlijk interieuradvies Ontdek meer

OOST GELRE – In de gemeente Oost Gelre is er een toenemende vraag naar woningen, zowel onder jongeren als ouderen. Net als in de rest van Nederland, is het ook hier noodzakelijk om in de komende jaren een aanzienlijke hoeveelheid nieuwe woningen te bouwen. Tot 2030 wil de gemeente ongeveer 1.300 extra woningen realiseren. Hiervoor worden binnen de gemeentegrenzen van Oost Gelre naar verschillende mogelijkheden voor woningbouw gezocht, ook in de kleinere kernen zoals Harreveld, Lievelde, Mariënvelde, Vragender, Zieuwent en Zwolle.

Om deze woningbouwbehoefte aan te pakken, heeft de gemeente samen met dorpsbelangenorganisaties van de kleinere kernen locaties in kaart gebracht die geschikt zijn voor woningbouw. Dit heeft geleid tot de ontwikkeling van een zogenaamde ‘Woonvisie kleine kernen’. In de visie worden zowel bestaande als nieuwe mogelijke locaties aangewezen waar tussen 2025 en 2030 woningen gebouwd zouden kunnen worden.

De gemeente heeft als doelstelling om tot 2030 zo’n 150 woningen te realiseren in de kleinere kernen. Dit betekent dat per kern ongeveer 20 tot 25 woningen zullen worden toegevoegd. In december 2024 wordt de gemeenteraad gevraagd de ‘Woonvisie kleine kernen’ officieel vast te stellen. De uiteindelijke woningbouwplannen per kern en per locatie zullen de komende jaren verder worden uitgewerkt.

Foutjes, opmerkingen, nieuws, activiteit of als je iets opmerkelijks hebt gefotografeerd stuur het naar redactie@streekgids.nl.