Luxeprobleem Outdoor Gelderland: Meer ruiters dan startplekken

VRAGENDER – Je hebt 340 stallen, maar meer dan 600 aangemelde paarden voor Outdoor Gelderland. Wat doe je dan? Het internationaal springconcours in Vragender van 14 tot en met 18 juni kan de aanvraag van springruiters uit binnen- en buitenland amper aan en moet ‘nee’ verkopen. “Een luxeprobleem”, vertelt Eric Morssinkhof, eigenaar van PSC Lichtenvoorde. “Het goede nieuws is dat heel veel ruiters uit de wereldtop naar Outdoor Gelderland komen en dat betekent fantastische en spannende sport.”

De verhuizing van Outdoor Gelderland van Arnhem naar Paardensportcentrum Lichtenvoorde bleek een goede zet te zijn. “De ruiters waren vorig jaar heel positief en daardoor kregen we al een voorgevoel dat er dit jaar nog meer aanmeldingen zouden zijn. Het praat zich toch rond. Toch is het geen zekerheid, want er is enorm veel aanbod aan concoursen en het ene concours wil het nog mooier doen dan de ander. Je snapt dat we dus blij zijn met de belangstelling”, vertelt Eric Morssinkhof.

Het nadeel van het grote aantal inschrijvingen is dat veel ruiters door de organisatie teleurgesteld moeten worden. “Vorig jaar kon iedereen die zich inschreef rijden. Dat was geweldig voor de mensen die vaak landelijke concoursen rijden en trouw zijn aan PSC Lichtenvoorde, maar het gaat dit jaar niet. De internationale paardensportbond – de FEI – en de bondscoach voor Nederland, Jos Lansink, hebben ruiters aangewezen. Daarna hebben wij als organisatie de overgebleven plekken zoveel mogelijk toegekend aan deelnemers die er vorig jaar bij waren en het mogelijk maakten om zo’n prachtig concours neer te zetten. De wedstrijden zijn nu rond 21.00 – 21.30 uur klaar, gevolgd door een gezellige avond.”

Wereldwijde deelname

Dat de 1.55m Grote Prijs op zondagmiddag een kwalificatiemoment is voor de Olympische Spelen draait ongetwijfeld ook bij aan de animo. Er is deelname vanuit Egypte tot en met Finland en van Canada tot en met Hongkong. Oud-olympische kampioenen Jeroen Dubbeldam en de Braziliaan Rodrigo Pessoa zijn ook van de partij. Nederland is op volle sterkte met onder meer Marc Houtzager, Willem Greve, Frank Schuttert en Gerco Schröder op de lijst.

Toegankelijker dan ooit

Feit is dat het publiek mooie sport krijgt voorgeschoteld. Het dressuurgala op zaterdagavond zal ook veel toeschouwers trekken. “Om Outdoor Gelderland voor iedereen toegankelijk te maken, hebben we de tickets op zaterdag en zondag flink verlaagd naar 5 euro per persoon. We hopen dat we veel mensen uit de regio mogen verwelkomen!”, vertelt Morssinkhof.

Outdoor Gelderland is op de woensdag, donderdag en vrijdag gratis toegankelijk. Met een terreinkaart voor 5 euro kan op zaterdag en zondag de sport langs de lijn bekeken worden. Daarnaast zijn er tribunekaarten verkrijgbaar.

