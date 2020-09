Outdoor Vragender: Niemand die aan Dennis van den Brink tipt in 1.45m

VRAGENDER – De allereerste 1.45m Grote Prijs op Paardensportcentrum Lichtenvoorde kreeg zaterdag een spectaculaire uitslag: Dennis van den Brink uit Nijkerkerveen werd eerste en tweede met El Greco en Frasiér. Op slechts 0,12 seconde afstand volgde de Limburgse jeugdruiter Mans Thijssen op Charlie als derde, voor zijn oudere zus Sanne Thijssen op Con Quidam BB en Bas Moerings uit Brabant met Fosther. Kortom, het publiek werd op mooie sport getrakteerd.

Parcoursbouwster Caroline Verhoeve zette in de Grote Prijzen uitdagend parcoursen neer. Van de 35 deelnemers in het 1.45m drongen er toch nog twaalf door tot de barrage. Dennis van den Brink zette al snel met El Greco (v. Diarado) een zeer snelle ronde neer onder toeziend oog van honderden toeschouwers. Niemand kon het sneller. Dennis had Frasier (v. Carambole) ook nog achter de hand, maar gewonnen had hij al. Toch reed hij er opnieuw voor en pakte hij ook nog eens een tweede prijs mee.

“Ik had eigenlijk mijn zinnen gezet op Frasiér”, lacht Dennis van den Brink, terwijl hij zijn vrachtwagen aan het inpakken is om de reis terug naar Nijkerk te maken. “Ik heb gisteren met Frasiér wat rustiger gereden in de 1.40 kleine Grote Prijs omdat ik graag vandaag voor de overwinning wilde gaan. Ik kreeg Frasiér onder het zadel toen ik 17 jaar was. Hij was eerst in eigendom van een goede vriend van ons. Hij kocht Frasiér destijds op de Sales of the Rising Stars, een veiling die wij zelf organiseren. Ik heb hem vervolgens helemaal zelf opgeleid. Met El Greco waren mijn plannen dit weekend juist omgekeerd. Met hem hoopte ik de 1.40m kleine Grote Prijs op vrijdag te winnen en daar werd ik tweede. In het 1.45m reed ik hem dan ook bewust als eerste. Uiteindelijk wist hij mij te verrassen en liet hij ook op zaterdag een geweldig parcours zien. Hij is zo ontzettend snel!”

De ruiter beleefde een zeer succesvol weekend op PSC Lichtenvoorde. Op vrijdag won Dennis van den Brink met My Lord de klasse M en werd hij vierde met Jappeloup. Helaas gooide Sanne (Thijssen) roet in het eten in de 1.40m Grote Prijs en werd de ruiter, die vrijdag zijn verjaardag vierde, tweede met slechts 0,31 seconde achterstand. Naast de eerste en tweede plaats in de 1.45m Grote Prijs werd hij op de zaterdag ook nog vijfde met Ivar (v. Harley VDL) in de klasse ZZ. “Dit was in elk geval een goede voorbereiding op de internationale wedstrijd die wij volgende week hebben op Equestrian Centre De Peelbergen”, vertelt hij.

Het team van PSC Lichtenvoorde werd afgelopen weekend overladen met complimenten. Door de ruiters en bezoekers. Sinds de Covid-19 lockdown zijn al wat kleinere wedstrijden georganiseerd, maar was dit het eerste publieksevenement. Er was volop gelegenheid om de 1,5-meter regelgeving te waarborgen door heel veel zitplaatsen verspreid langs de ring te creëren. De piste werd flink in de bloemen gezet, de hindernissen schitterden in de zon en de vlaggen wapperden stevig in de lucht. Er is volop motivatie om in het outdoorseizoen van 2021 nog eens flink uit te pakken met paardensport op hoog niveau.

