GROENLO – Afgelopen zondag 22 januari heeft na de competitiewedstrijd Grol-DVC ’26 in de 2e klasse H een incident plaatsgevonden op het sportpark Den Elshof in Groenlo. “Dit incident bestond uit verbale agressie tussen toeschouwers van beide partijen die uiteindelijk resulteerde in wat duw- en trekwerk, waarbij in eerste instantie enkele lichte klappen vielen tussen die toeschouwers. Spelers van DVC sprongen vervolgens als eerste over de omheining om ‘hun’ toeschouwers ‘te hulp’ te komen. Spelers van Grol volgden daarna om eigenlijk de situatie te sussen. Geen enkele speler van Grol heeft iemand een klap gegeven of geschopt. Uiteindelijk werden drie spelers van DVC ´26 bestraft met een rode kaart door de scheidsrechter wegens schoppen en slaan tijdens het incident. Mede door ingrijpen van bestuursleden van Grol was de situatie snel onder controle en keerde de rust weer terug.

Als bestuur van Grol veroordelen wij dit incident ten zeerste en vinden het diep triest dat het is gebeurd op ons sportpark. Uiteraard is er intussen de nodige aandacht aan dit incident besteed in de regionale media en dit is geen reclame voor Grol, niet voor DVC ’26 en ook niet voor het voetbal in het algemeen. Dit incident is eigenlijk ongekend in onze 105 jarige historie. Wij hopen zoiets niet meer mee te maken. De verbazing binnen onze vereniging is groot”, laat het bestuur van s.v. Grol weten in de verklaring.

Het bestuur van Grol heeft de afgelopen dagen intensief gesproken met betrokkenen en diverse getuigen gehoord om de precieze aanleiding en toedracht van het incident te achterhalen. “Veel is ondertussen duidelijk geworden maar nog niet alles kan met zekerheid worden vastgesteld. Wat wel duidelijk is dat een toeschouwer van Grol vooraangifte heeft gedaan bij de politie en beweert te zijn geslagen door een toeschouwer van DVC’ 26. Dit is door meerdere getuigen bevestigd. De betrokken Grol-toeschouwer geeft aan dat hij een woordenwisseling had met een DVC ’26 toeschouwer en als reactie op een slaande beweging van die vrouwelijke DVC-toeschouwer haar bij de jas pakte en wegduwde. Zij is daarbij gevallen. Als reactie daarop heeft, zoals bevestigd door meerdere getuigen, een andere DVC- toeschouwer de genoemde Grol-toeschouwer op het gezicht geslagen. Vervolgens is diezelfde Grol toeschouwer door een van de spelers van DVC ’26 die over de omheining was gesprongen tegen de grond ‘gebeukt’.

De betreffende vrouwelijke DVC-supporter beweert door de Grol toeschouwer te zijn geslagen en daar een zware hersenschudding aan heeft overgehouden. “Geen van de door ons gehoorde getuigen kan deze bewering bevestigen. Aanvullend feit is dat de betreffende vrouwelijke DVC-toeschouwer na alle commotie rustig in het sportcafé aanwezig was en er ons op dat moment geen enkel signaal bereikte dat ze mogelijk een hersenschudding zou hebben of zich niet goed zou voelen. Als bestuur zijn wij daarom totaal verrast door deze berichten”.

Het Grol bestuur beseft dat door Grol toeschouwers onvriendelijke dingen zijn gezegd naar de DVC toeschouwers. “Wij gaan die toeschouwers daarop aanspreken en erop wijzen waartoe dergelijk gedrag kan leiden”, is te lezen op s.v.Grol.nl

Stuur een bericht wanneer je nieuws of een activiteit hebt. Ook als je iets opmerkelijks hebt gefotografeerd kun je het sturen