Spannende laatste plaatsingswedstrijd voor Acro Achterhoek

ACHTERHOEK – In het weekend van 15 en 16 maart vonden de laatste plaatsingswedstrijden van dit seizoen plaats. De laatste teams kregen nog één kans om een plek te bemachtigen op het Oost-Nederlands Kampioenschap. Uiteindelijk ging Acro Achterhoek met maar liefst negen medailles terug naar huis.

Zaterdag 15 maart

Zaterdag was een korte wedstrijddag. In de ochtend mochten twee E-jeugd duo’s aantreden in Zutphen. Als eerste waren Sterre & Sarah aan de beurt. Met hun mooie en vrolijke oefening wisten zij een knappe zesde plaats te behalen. Vervolgens mochten Femke & Lucy hun oefening tonen. Na een periode van blessures en tegenslagen zetten zij nu een sterke prestatie neer, wat resulteerde in een welverdiende bronzen medaille.

Zondag 16 maart

Op zondag stond er een drukke dag op het programma voor Acro Achterhoek in Zutphen. Maar liefst elf teams deden mee aan de laatste plaatsingswedstrijd van het seizoen.

De dag begon met de E-instap teams Nina & Fien en Isa & Yenthe. Beide duo’s lieten een sterke oefening zien en werden beloond met een gouden medaille.

Daarna was het de beurt aan het E-junior duo Tess & Luna. Na pech in de vorige wedstrijd door tijdsfouten, wisten ze deze keer foutloos te blijven en met een sterke oefening een zilveren medaille te behalen. Vervolgens traden Isa, Maud & Saar aan. De meiden hielden hun zenuwen goed onder controle en eindigden met een mooie oefening op de tweede plaats.

De afsluiters van de ochtendwedstrijd waren de twee E-jeugd duo’s Marthe & Elin en Belle & Saar. Beide teams wisten een top oefening neer te zetten en de strijd om het podium was spannend tot het laatste moment. Uiteindelijk eindigden Belle & Saar op een knappe vierde plaats, terwijl Marthe & Elin zelfs op het podium mochten plaatsnemen met een derde plek.

Middagprogramma

In de middag begon Acro Achterhoek met de mooie balansoefening van het D+-senioren trio Britt, Marit & Keet. Ze voerden de oefening sterk uit en stonden na deze ronde op een goede tweede plaats, met de tempo-oefening nog in het vooruitzicht.

In het volgende blok was het de beurt aan het E-senior duo Eva & Floor. Zij wisten hun oefening zeer overtuigend te presenteren en gingen naar huis met een bronzen medaille. Vervolgens mochten Emma & Floor hun oefening tonen in de D-senioren categorie. Ondanks een paar kleine foutjes behaalden zij een knappe zilveren medaille.

In het laatste blok van de dag traden twee D-senioren trio’s aan, evenals Britt, Marit & Keet met hun tempo-oefening. De D-senioren is een sterke categorie met veel deelnemers. Liz, Eva & Suze behaalden met hun dynamische onderdelen een mooie zesde plaats. Wenke, Tess & Kim wisten een sterke oefening neer te zetten, wat hen een verdiende derde plaats opleverde.

Als afsluiter van de dag mochten Britt, Marit & Keet nog hun snelle en vrolijke tempo-oefening tonen. Ondanks een paar kleine foutjes wisten ze de oefening goed af te ronden. In combinatie met hun sterke balansoefening resulteerde dit uiteindelijk in een vierde plaats.

Spanning rond doorstroming naar het ONK

Nu alle plaatsingswedstrijden zijn geweest, is het afwachten wie mag doorstromen naar het Oost-Nederlands Kampioenschap. Alle meiden hebben prachtige oefeningen laten zien en de spanning blijft nog even hangen: wie mag op 5 of 12 april nog een keer schitteren op de wedstrijdvloer?

