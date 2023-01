De handbalsters van HV Grol speelden de uitgestelde wedstrijd van afgelopen zaterdag (Stevo werkte sportief mee om deze te verzetten) afgelopen dinsdag in het Overijsselse Geesteren tegen het tweede team van Stevo. Er werd wat geregeld in werktijden door de speelsters en sommigen begonnen de reis naar Geesteren met een boterham in de hand. HV Grol kon compleet aantreden en er heerste een stemming van ‘we gaan de punten meenemen naar Grolle vanavond’.

In een koude sporthal werd de wedstrijd aangefloten door de scheidsrechter. Stevo opende de score, tot een stand van 5-5 waren beide teams aan elkaar gewaagd. HV Grol speelde aanvallend met veel dreiging en variatie en hierdoor speelde het zich naar een voorsprong. Ook in de dekking kreeg het steeds meer vat op de gevaarlijke opbouwrij van Stevo. De dames van HV Grol speelden frank en vrij en lieten goed handbal zien. Dit werd beloond want de speelsters hadden het vizier deze avond op scherp staan en menig aanval werd hierdoor omgezet in een doelpunt. Bij rust stond er een 11-17 voorsprong voor HV Grol op het scorebord. Een riante voorsprong, echter werd er met z’n allen op gehamerd om bij de les te blijven en het goede spel van de eerste helft voort zetten, want de wedstrijd was nog niet gespeeld.

Stevo gaf nog lang niet op en wist in het begin van de tweede helft direct 2 keer te scoren (13-17). HV Grol liet zich niet van de wijs brengen en scoorde hierna ook 2 keer. Hierna ontstond een sportieve wedstrijd met een uitstekend leidende scheidsrechter waarbij HV Grol de wedstrijd naar zich toe trok en waar volgens de trainer HV Grol het beste spel van dit seizoen liet zien. Geconcentreerd in de dekking en snel in de aanval waar het kon. De aanvallen werden prima en met overtuiging uitgespeeld. Hierdoor werd de voorsprong langzaam vergroot tot 10 doelpunten. De dames verslapten niet en bleven de gehele wedstrijd gretig spelen. Lise speelde uitstekend, was goed voor 10 doelpunten en kreeg halverwege de tweede helft mandekking, mooi om te zien was dat de overige speelsters dit goed oppakten en met nog meer ruimte dit oplosten.

Een geweldige 21-31 overwinning werd behaald, de grootste overwinning dit seizoen en een echte teamprestatie. Veel zelfvertrouwen opgedaan en met beide benen op de grond gaan ze zich opmaken voor de wedstrijd van a.s. zaterdag thuis tegen BWO uit Hengelo.

