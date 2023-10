VV Grol DS 1 – BOVO DS1

GROENLO – Op zaterdag 14 oktober vond de spannende confrontatie tussen vv Grol dames 1 en Bovo dames 1 plaats in de promotieklasse. Gehouden op het thuisveld van vv Grol, beloofde dit een competitief duel te worden.

vv Grol begon de eerste set met overtuiging, toonden klasse met accurate passes en sterk serveerwerk. Dit leidde tot een overtuigende setoverwinning van 25-16. Maar Bovo was niet van plan het daarbij te laten. In de tweede set bewezen zij hun vaardigheid, verdedigden ze met flair en profiteerden van enkele lange rally’s die in hun voordeel eindigden. Ze grepen de set net aan met 25-27.

De derde set zagen we een dominant Bovo. vv Grol had wat moeilijkheden en verloor de set met 19-25. Echter, dankzij de tactische wijzigingen van hun coach, hervond vv Grol hun vorm in de vierde set en evenaarden hun eerdere setoverwinning met 25-16.

Dit bracht ons naar de beslissende vijfde set. vv Grol nam het voortouw, maar Bovo kwam sterk terug. Met het einde van de set in zicht, was het Kim die de doorslag gaf met een beslissende slag, waarmee vv Grol de wedstrijd won met 3-2.

De ontlading was voelbaar; het was een overwinning die hard bevochten en welverdiend was. Nu kijken de dames van vv Grol vooruit naar hun bekerwedstrijd tegen Vasse, gepland voor aanstaande donderdag om 20:00 uur.

Foto: René van den Mosselaar Foto: René van den Mosselaar Foto: René van den Mosselaar Foto: René van den Mosselaar Foto: René van den Mosselaar Foto: René van den Mosselaar Foto: René van den Mosselaar Foto: René van den Mosselaar Foto: René van den Mosselaar Foto: René van den Mosselaar Foto: René van den Mosselaar Foto: René van den Mosselaar

Super interessant! Dit wil je niet missen: Twitter

Facebook

WhatsApp

LinkedIn

E-mail