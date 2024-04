Zwembad Steenderen zoekt teams voor unieke nachtelijke zwemmarathon

Ontdek het verleden van Groenlo Duik in een rijke verzameling van meer dan 8.000 foto’s en films. Elke dag wordt een nieuwe oude foto toegevoegd. Deel jouw herinneringen bij elke foto! Bekijk de collectie

STEENDEREN – Zin in een uniek, sfeervol zwemfestijn? Zwemmen in het schijnsel van het maanlicht of tijdens de opkomst van de zon? Het Burg. Kruijffbad in Steenderen houdt ook dit jaar een nachtelijke zwemmarathon. Deze bijzondere zwemnacht is van zaterdag 25 op zondag 26 mei! De zwemmers starten om 22.00 uur en gaan door tot de volgende ochtend 10.00 uur. De organisatie zorgt wel dat je wakker blijft! De eerste teams zijn alweer aangemeld dus wees er op tijd bij.

Hoe verloopt de zwemmarathon?

Een team bestaat uit minimaal 8 en maximaal 12 enthousiaste zwemmers vanaf 14 jaar. Je zwemt om de beurt 15 minuten en probeert zoveel mogelijk banen te halen. Het hoeft niet in een specifieke volgorde, dus je kunt wat slaapmomenten inplannen! Wie de meeste banen zwemt wint maar het evenement is vooral gericht op de magie van zwemmen in de nacht. Dus of je nu vlot of langzaam zwemt, iedereen kan meedoen. Om het een mooie nacht te maken, mag je een slaapzak en slaaptentje meenemen. Het zwembad zorgt voor een lekker ontbijt.

Vorm een team met je buurt, bedrijf, vrienden, familie, sportteam en doe mee! De deelnamekosten zijn 12,50 euro per persoon, dit is inclusief het ontbijt. Voor aanmelden of meer info mail naar sc-sce@outlook.com of kijk op www.zwembadsteenderen.nl.

