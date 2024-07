Jong talent en beste streektaalnummer gezocht voor Plat Gespöld

ULFT – Streektaalfestival Plat Gespöld is op zoek naar jong talent! Al enkele jaren is er ruimte in de Theaterzaal van de DRU in Ulft voor jong talent om, begeleid door Kevin Raayman van De Boetners, streektaalnummers te zingen. Tijdens Plat Gespöld, dit jaar op zondagmiddag 10 november, wordt ook het haevigste streektaallied gekozen en beloond met de Gelderse Kleiroze.

Streektaalfestival Plat Gespöld brengt schrijvers, dichters en musici samen rond de streektaal die in de Achterhoek en de Liemers wordt gesproken. In voorgaande edities stond al een bonte rij van artiesten op het podium: singer-songwriters, rockbands, duo’s, een rapper, een kinderkoor en verhalenvertellers. Er is tijdens Plat Gespöld ook ruimte voor jong talent. Wie dat wil, wordt uitgenodigd om buiten zijn/haar eigen paden te treden en met behulp van coach Kevin Raayman (frontman van dialectrockband De Boetners) enkele liedjes in de streektaal ten gehore te brengen. Kandidaten hiervoor kunnen zich tot 15 augustus aanmelden via geldersekleiroze@gmail.com.

Heavigste muziekproductie

Een belangrijk onderdeel van het festival is de uitreiking van De Gelderse Kleiroze. Deze prijs gaat naar de haevigste muzikale productie uit 2024. Die productie kan van alles zijn en iedereen kan meedoen, solist of band, amateur of prof. Als de muziek en de streektaal uit Achterhoek en Liemers maar centraal staan. Bijvoorbeeld een mooie tekst, een pakkend liedje of een fantastisch optreden. Alle genres zijn welkom, van singer-songwriter tot rap, van koor tot hardrock en van folk tot carnavalsmuziek. Muzikanten mogen zelf een nummer insturen, maar ook fans en luisterend publiek mogen iemand nomineren. Inzendingen kunnen tot en met 30 september worden gemaild naar geldersekleiroze@gmail.com. De vakjury, gevormd door presentatoren van meerdere regionale omroepen en Omroep Gelderland, selecteert uiteindelijk drie genomineerden.

Unieke prijs

De genomineerde artiesten krijgen airplay op de lokale zenders op de radio en media-aandacht. Daarnaast mogen ze optreden tijdens Plat Gespöld in de DRU op zondagmiddag 10 november. Het publiek stemt ter plekke voor haar favoriet en hieruit rolt de winnaar van de Gelderse Kleiroze 2024. Dit beeldje wordt elk jaar gemaakt door cliënten van Elver. Zij werken tijdens de dagbestedingsgroep Klein & Kunst aan bijzondere kunstvoorwerpen. De Gelderse Kleiroze is dus elk jaar weer een uniek exemplaar, dat met liefde en zorg is gemaakt.