Theatervoorstelling ‘Lang zal hij leven’ over dementie en het levenseinde

Creëer Jouw Droomhuis met Betaalbaar Interieuradvies! Bij StijlvolBudget maken we stijlvolle woonoplossingen voor iedereen toegankelijk. Ontvang praktisch interieuradvies dat volledig is afgestemd op jouw wensen én budget! ✔️ Op maat gemaakte moodboards

✔️ Directe links naar betaalbare meubels

✔️ Persoonlijk interieuradvies Ontdek meer

VARSSEVELD – Als je te maken krijgt met dementie, wil je meestal niets liever dan gewoon doorleven zolang het kan. Tegelijkertijd kunnen er allerlei vragen naar boven komen over de toekomst. Hoe is het als je zelf graag de regie wilt houden over het einde van je leven, terwijl je misschien het overzicht verliest?

En wat als je zelf niet meer kunt aangeven wat je wilt? Hoe ga je om met het nemen van moeilijke beslissingen voor een partner, vader, moeder of familielid met dementie?

Het kan helpen om tijdig en open met elkaar te praten over de toekomst, over wensen, twijfels en angsten. Om in gesprek te blijven als familie, met elkaar, met de huisarts en andere hulpverleners. Want we willen allemaal dat het afscheid van het leven waardig en naar wens verloopt.

De theatervoorstelling “Lang zal hij leven” brengt verschillende dilemma’s herkenbaar in beeld. Het verhaal gaat over Dirk-Jan. Dirk-Jan is 80 en heeft vergevorderde dementie. Toen vijf jaar geleden Alzheimer bij hem werd geconstateerd, heeft hij een wilsverklaring opgesteld. Hij wil niet naar een verpleeghuis en ook niet in een situatie belanden waarin hij zijn autonomie en verstand verliest. In de voorstelling volgen we Dirk-Jan en zijn naaste familie. Ze vieren Dirk-Jans 80ste verjaardag en zingen ‘Lang zal hij leven’. Maar niet iedereen zingt dit van harte mee. Had Dirk-Jan in zijn wilsverklaring niet zelf gezegd dat hij dit nooit zou willen?

Er zijn twee voorstellingen. De middagvoorstelling start om 15.30 uur en duurt tot 17.00 uur, inloop vanaf 15.00 uur met koffie en thee. Hiervoor is slechts nog een enkele plek beschikbaar. Voor de avondvoorstelling zijn nog meerdere plekken beschikbaar. De avondvoorstelling start om 19.00 uur en duurt tot 20.30 uur. Inloop is vanaf 18.30 uur met koffie en thee. Na afloop is er gelegenheid om vragen te stellen en in gesprek te gaan met deskundige hulpverleners. Ter plekke zijn ook folders met informatie beschikbaar. De voorstelling is bedoeld voor iedereen die te maken heeft met dementie, inwoners en zorgverleners in de Achterhoek. Deelname is gratis. Woensdag 6 november – Borchuus Varsseveld

De bijeenkomst wordt georganiseerd door Alzheimer Nederland, Willem Hart voor Levensvragen en de samenwerkende zorgorganisaties in de Achterhoek en regio Zutphen.

Voor meer informatie en om u aan te melden, kunt u contact opnemen met Marga Geurtzen via info@netwerkouderenachterhoek.nl of telefonisch via 06-59843467.

Foutjes, opmerkingen, nieuws, activiteit of als je iets opmerkelijks hebt gefotografeerd stuur het naar redactie@streekgids.nl.