Predicaat Hofleverancier voor Korenmolen Gunnewick “De Vier Winden” Vragender

VRAGENDER – Namens Zijne Majesteit de Koning heeft burgemeester Annette Bronsvoort op zondag 27 juni 2021 het predicaat ‘Hofleverancier’ uit aan Korenmolen Gunnewick “De Vier Winden” te Vragender uitgereikt. De huidige eigenaar George Pijnappel nam het predicaat in ontvangst tijdens de viering van het 150-jarig bestaan van het bedrijf.

Predicaat Hofleverancier

Het predicaat is een Koninklijke onderscheiding voor kleine en middelgrote bedrijven met een regionale en landelijke uitstraling. Leveren ‘aan het Hof’ is daarbij niet noodzakelijk. Het gaat om bedrijven van ten minste 100 jaar oud met een onberispelijke reputatie. Zij onderscheiden zich door kwaliteit, soliditeit en continuïteit. In Nederland zijn op dit moment rond de 500 bedrijven onderscheiden met het predicaat Hofleverancier.

Geschiedenis De Vier Winden

Korenmolen Gunnewick “De Vier Winden” in Vragender is een Rijksmonument en huisvest een bedrijf dat op ambachtelijke wijze meel vervaardigt voor de humane sector. De molen is opgericht in 1870. Molenaarsfamilie Gunnewick begon waarschijnlijk al rond 1860 met de eerste maalactiviteiten. Op de plek van de huidige molen stond eerst een grondzeiler, de zgn. “Weijenborgsmölle”; een molen, geheel en al werkend op windkracht, en die je vanaf de grond kon bedienen. Er werd destijds gemalen voor mens en dier.

De maalactiviteiten van de molen groeiden langzaam maar zeker verder. En door allerlei aanpassingen aan de molen kon men in het najaar van 1870 op bedrijfsmatig niveau gaan malen. Het bedrijf van de familie Gunnewick is toen ingeschreven in de registers van de KvK, ruim 150 jaar geleden. De groei ging gestaag door. En door de volgende generaties Gunnewick werd er naast malen op windkracht, voor het eerst ook machinaal gemalen. De zaak wordt uitgebreid met een maal-menginstallatie.

In 1958 wordt in verband met windbelemmering een deel van de oude grondzeiler gesloopt. Op dezelfde plaats verrees op een vierkante onderbouw een hoge stellingmolen. Voor de molen zelf werden onderdelen gebruikt van een tijdgenoot, de uit 1869 daterende molen bij Stedum Groningen.

De jaren ‘50 en ‘60 zijn de jaren van de wederopbouw en de bevolking groeide. Het bedrijf kon door de vernieuwingen voldoen aan de grotere behoefte aan gemalen graan.

Het bedrijf wordt in de jaren ’70 van de vorige eeuw opgesplitst in twee takken. Vanaf 1977 exploiteert Frans Gunnewick zelfstandig molen “De Vier Winden” en gaat verder onder de naam Frans Gunnewick Ambachtelijk Molenaar. De windmolen is sindsdien volledig in gebruik en ingericht voor de productie van voedingsmiddelen voor menselijke consumptie, bestemd voor bakkers, restaurants en supermarkten. De andere tak, Gunnewick Mengvoeders, richt zich volledig op de diervoeding.

Alle generaties Gunnewick hebben gewerkt aan continuïteit en kwaliteit. Het vakmanschap van ambachtelijk malen is bewaard gebleven en werd telkens doorgegeven aan de volgende generaties.

In 1986 komt de huidige eigenaar George Pijnappel in de leer bij molenaar Frans Gunnewick, die hem het molenaarsvak bijbrengt. Samen met hun medewerkers heeft de familie Pijnappel het bedrijf verder gemoderniseerd en uitgebreid.

Modern bedrijf dat ambachtelijk maalt

Momenteel wordt er bij Gunnewick “De Vier Winden” nog steeds ambachtelijk met molenstenen gemalen. De molen heeft een belangrijke positie verworven door het vervaardigen van hoogwaardige producten. Het bedrijf bekleedt een vooraanstaande positie in de regio en geniet zelfs landelijk bekendheid. Zo levert De Vier Winden aan grootverbruikers van meerdere bakkersorganisaties in heel Nederland. Maar er wordt ook geleverd aan de grote supermarktorganisaties, streekproductenwinkels, molenwinkels, kleine buurtwinkels en kaaswinkels. En de klanten kunnen ook terecht in de eigen winkel in Vragender.

Ambachtelijk Korenmolenaars Gilde

De huidige eigenaar George Pijnappel maakt deel uit van het bestuur van het Ambachtelijk Korenmolenaars Gilde. Hier wordt de kennis van het molenaarsvak overgedragen aan nieuwe, jonge molenaars. Het molenaarschap is in 2017 zelfs als eerste Nederlands erfgoed opgenomen op de Unesco lijst van Immaterieel Cultureel Erfgoed van de Mensheid.

Uitstel van het jubileum

Eigenlijk had molen Gunnewick “De Vier Winden” in het najaar van 2020 het 150 jaar jubileum willen vieren. De aanvraagprocedure is vanwege de coronacrisis tijdelijk stopgezet, maar op 10 mei 2021 is het Predicaat toegekend. De lange tradities van het molenaarsvak, de voedselvoorziening en kwaliteit is op 27 juni onderscheiden met het predicaat en bijbehorende wapenschild “Hofleverancier”.

Dit is in Oost Gelre de vierde Predicaat Hofleverancier. Voor De vier Winden (2021) in Vragender gingen Bakkerij/IJssalon Wissink (1999) in Groenlo, Dusseldorp Fietsen (2009) in Lichtenvoorde en Schildersbedrijf Lefering (2009) in Lichtenvoorde.