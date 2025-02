153e verjaardag van Piet Mondriaan in teken van een betere wereld

Creëer Jouw Droomhuis met Betaalbaar Interieuradvies! Bij StijlvolBudget maken we stijlvolle woonoplossingen voor iedereen toegankelijk. Ontvang praktisch interieuradvies dat volledig is afgestemd op jouw wensen én budget! ✔️ Op maat gemaakte moodboards

WINTERSWIJK – Museum Villa Mondriaan viert op 8 en 9 maart de 153e verjaardag van Piet Mondriaan met een bijzondere workshop door Erik de Graaf. De Graaf publiceerde eind 2024 de graphic novel Mondriaan, een betere wereld, waarin hij de laatste elf jaar van Mondriaans leven verbeeldt.

Mondriaan en zijn zoektocht naar een betere wereld

Mondriaan zag het als zijn plicht om iets blijvends achter te laten. In zijn laatste jaren vluchtte hij voor het opkomende nazisme van Parijs naar Londen en later naar New York. Met de oorlog op de achtergrond zocht hij tot zijn dood naar manieren om licht te brengen in een duistere wereld. De graphic novel laat niet alleen de serieuze Mondriaan zien, maar ook een kunstenaar die kon dansen en feesten.

Masterclass: hoe ziet jouw betere wereld eruit?

Tijdens de masterclass neemt Erik de Graaf deelnemers mee in het creatieve proces van een graphic novel. Hij daagt iedereen uit om na te denken over een eigen visie op een betere wereld. Dit kan via striptekeningen, collages, verhalen of andere creatieve uitingen.

📅 Wanneer? Zaterdag 8 en zondag 9 maart

📍 Waar? Museum Villa Mondriaan

ℹ Meer informatie: www.villamondriaan.nl

