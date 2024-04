Controversieel voor hun tijd, nu meer dan geliefd: hoe Mondriaan, Sluijters en Gestel wereldberoemd konden worden

WINTERSWIJK – Ze exposeren samen en werken bij tijd en wijle in hetzelfde atelier: Piet Mondriaan, Jan Sluijters en Leo Gestel hebben elk een unieke stijl, maar zijn alle drie echte vernieuwers. Het kleurrijke, luministische werk werd begin 20e eeuw niet bepaald ‘onbevlekt ontvangen’. Hoe het komt dat juist dit werk vandaag de dag zo geliefd is, dat wordt duidelijk in de tentoonstelling La vibration des couleurs.

La vibration des couleurs | Mondriaan, Sluijters, Gestel

Rond de eeuwwisseling is er sprake van een streven naar vernieuwing in de Nederlandse kunstwereld. De vrij donkere traditie van de Haagse School domineert lange tijd, maar wordt rond 1904 vervangen door haar tegenhanger, namelijk het luminisme. Ook Mondriaan, Sluijters en Gestel wagen zich aan deze schilderstijl. Het is rond 1907 dat de collega-kunstenaars elkaar in Amsterdam leren kennen. Hier exposeren ze bij kunstenaarsvereniging Sint Lucas en treffen ze elkaar vaker in hetzelfde atelier. Op deze manier beïnvloeden de jonge talenten elkaar bij het maken van nieuw werk, met als resultaat: kleurrijke taferelen en wilde penseelstreken. Met deze vernieuwende manier van werken, stoten de drie kunstenaars menig criticus voor het hoofd. Ziekelijk en abnormaal, ‘het is geen schilderkunst meer, het is zelfs geen kunst meer’, zo worden Mondriaans experimentele werken in nieuwskranten gewaardeerd (N.H. de Wolf). Vandaag de dag zijn juist deze luministische werken te zien als topstukken van kunsttentoonstellingen. En zo ook in Villa Mondriaan. De zomertentoonstelling voert mee op een reis door de kleurrijke wereld van de Amsterdamse luministen. Ontdek hoe Mondriaan, Sluijters en Gestel met hun visionaire blik de moderne kunst voorgoed wisten te veranderen.

Hommage aan Mondriaan | het woonhuis van de familie Mondriaan anno nu

Van Duitsland en Italië tot Winterswijk: deze zomer komt het voormalige woonhuis van de familie Mondriaan tot leven. Na eerdere exposities in Kolvenburg (Duitsland) en het Palazzo Ducale (Italië) reist Hommage aan Mondriaan af naar de Achterhoek. Over een periode van 20 jaar brachten 37 internationale kunstenaars een hommage aan de wereldmeester Mondriaan. Het was Conny van Kasteel die op het idee kwam om opdrachten te verstrekken aan kunstenaars met als uitgangspunt het erfgoed van Mondriaan. De voorwaarde die daarbij werd gesteld was slechts het maximale formaat. Met als resultaat 37 unieke tafels, stoelen en krukjes. Van strakke lijnen en explosieve kleuren, tot plexiglas en hout; deze objecten zijn allerminst alledaags. Laat je verrassen door Hommage aan Mondriaan: Het woonhuis anno nu en beleef de Villa van de kunstenaarsfamilie als nooit tevoren.

Hét museum voor coming-of-age

Vorig jaar formuleerde Museum Villa Mondriaan een nieuwe visie waarin het zich positioneert als hét museum voor coming-of-age. Beide tentoonstellingen weerspiegelen die visie op hun eigen manier. La vibration des couleurs toont werken van drie hoofdrolspelers in de ontwikkeling van het luminisme, een stroming die voortkwam uit een behoefte aan vernieuwing. De bezoeker wordt meegenomen op een reis waarin de kunstenaars experimenteren met licht en kleur als een essentieel onderdeel van hun coming-of-age. Tegelijkertijd werpt Hommage aan Mondriaan de blijvende impact die Mondriaan heeft op de hedendaagse kunstwereld.

La vibration des couleurs wordt mede mogelijk gemaakt door het Mondriaanfonds en het Cultuurfonds. Hommage aan Mondriaan wordt mede mogelijk gemaakt door Galerie Conny van Kasteel.

