Excelsior start nieuwe editie van Muziek en Zo

WINTERSWIJK – Lijkt muziek je leuk en wil je samen met andere kinderen kennismaken met verschillende muziekinstrumenten? Let dan op, want Muziekvereniging Excelsior Winterswijk start met een nieuwe editie van de kennismakingscursus Muziek en Zo!

Muziek en Zo

Alle kinderen vanaf groep 3 zijn welkom om deel te nemen aan deze vrijblijvende cursus. Muziek en Zo sluit uitstekend aan op de muzieklessen die op de basisschool worden gegeven. In acht lessen maken kinderen op een leuke en laagdrempelige manier kennis met diverse blaas- en slagwerkinstrumenten. De nadruk ligt op samenspel, het kennismaken met muziekinstrumenten en vooral op het ervaren van plezier door samen muziek te maken. De lessenreeks wordt afgesloten met een echt optreden voor publiek.

De cursus wordt georganiseerd door muziekdocent Miranda Loff. De kosten bedragen €20,-. Dit is inclusief lesmateriaal en het gebruik van diverse instrumenten. Word je na afloop enthousiast, dan zijn er mogelijkheden om proeflessen te volgen bij de muziekschool.

Muziek maken: een hobby voor het leven

“Muziek maken heeft allerlei positieve neveneffecten. Net zoals sporten gezond is voor je lichaam, is muziek maken gezond voor je hersenen. Het stimuleert de hersenen, helpt bij de sociale ontwikkeling en vergroot het empathisch vermogen, zeker wanneer er in groepsverband muziek wordt gemaakt, zoals bij een muziekvereniging. Het mooie aan muziek maken is dat het geschikt is voor jong en oud. Het is echt een hobby voor het leven. En het belangrijkste: het is ontzettend leuk,” aldus Linda Colenbrander van Excelsior.

Aanmelden

De eerste les van Muziek en Zo start op maandag 10 februari van 17.00 tot 17.45 uur bij de thuisbasis van Muziekvereniging Excelsior: MFA Pelkpark, Hakkelerkampstraat 55 te Winterswijk. Voor meer informatie of aanmelding kun je contact opnemen met Linda Colenbrander via opleiding@excelsior-winterswijk.nl of 06-12272956.

