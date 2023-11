Harmonieorkest Excelsior op concours

WINTERSWIJK/ZUTPHEN – Na zeven jaar neemt het harmonieorkest van Muziekvereniging Excelsior Winterswijk op zaterdag 18 november aanstaande deel aan het concertconcours in de Hanzehof in Zutphen.

Muzikale wedstrijd

Een concours is een muzikale wedstrijd waarin wordt getracht een zo hoog mogelijk puntenaantal te halen. Het orkest van Excelsior komt uit in de eerste divisie. Om in deze divisie te blijven moet er minimaal eens in de vijf jaar worden deelgenomen aan een concours. In het voorjaar van 2021 zou Excelsior eigenlijk aan het concertconcours deelnemen, maar vanwege corona was dat niet mogelijk en kregen muziekverenigingen dispensatie. Nu zeven jaar na het laatste concours gaat het dan gebeuren.

Grote uitdaging

Het orkest moet tijdens een concours op de toppen van zijn kunnen presteren. Het is een enorme muzikale uitdaging en dat vraagt veel van de muzikanten, maar samen naar een concours toewerken schept ook een band en een enorme ‘drive’ om alles eruit te halen wat erin zit. Daarbij moest na corona iedereen weer muzikaal op niveau komen. Er is daarom het afgelopen jaar bewust gekozen voor bijzondere concerten met muziekstukken van hoog muzikaal niveau, zoals “Wonder der Natuur” en de “Ramp met de Phoenix”. Na een periode van flink repeteren en recent twee try-outconcerten is het orkest nu klaar voor haar concoursoptreden in de prachtige monumentale concertzaal van de Hanzehof in Zutphen.

Fraai concoursprogramma

Voor het concours heeft Excelsior een fraai programma samengesteld. Als inspeelwerk begint het orkest haar optreden met een deel uit de 2e symfonie van Mahler. Lorenzo Pusceddu schreef recent een prachtig arrangement voor harmonieorkest van het indrukwekkende 4e deel uit deze symfonie getiteld “Choral”. Vervolgens speelt Excelsior het werk “Machu Picchu” geïnspireerd op de gelijknamige Inca ruïnestad in Peru. Het optreden wordt afgesloten met het werk “Sidus” van de Oostenrijkse componist Thomas Doss. Het orkest zal op 18 november aanstaande door een 3-koppige jury vakkundig worden beoordeeld aan de hand van 10 muzikale criteria. Om een 1e prijs te behalen dient het orkest een gemiddelde van minimaal 80 punten te behalen.

Bekendmaking uitslag

Het harmonieorkest van Excelsior verzorgt het laatste optreden van de concoursdag om 18:40 uur. Rond 19:45 uur worden de resultaten bekendgemaakt, waarna deze zo spoedig mogelijk worden gecommuniceerd via de sociale mediakanalen van Excelsior en de website. Bij 80 punten of meer, en dus een 1e prijs, is er diezelfde avond vanaf 21:45 uur een receptie voor alle belangstellenden in MFA Pelkpark (Hakkelerkampstraat 55, Winterswijk).

Bron(nen) & Afbeelding(en)