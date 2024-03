‘Plat veur potwottels’ in de Winterswijkse bieb

WINTERSWIJK – Zondag 24 maart staat de bibliotheek in Winterswijk in het teken van ‘Plat veur Potwottels’. Tijdens deze middag (vanaf 14.00 uur), speciaal voor potwottels (kinderen tot een jaar of 6) en hun oldeleu (ouders én grootouders) organiseren we allerlei activiteiten die te maken hebben met ons prachtige dialect. Gratis toegang, maar wel graag reserveren: www.oostachterhoek.nl/zooo. De activiteit was volgeboekt, maar er zijn extra plekken beschikbaar gekomen.

Op een speelse manier kunnen de kinderen kennis maken met het Achterhoeks én een alderbastend fijne middag hebben. Else Klomps komt voorlezen en Derk-Jan Rouwenhorst (van het beste jeugdboek Achterhoek en Liemers, Zwientie) is aanwezig.

Bron(nen) & Afbeelding(en)