“Vijf keer per dag? In mijn ziekenhuis in Amerika doen we dit hooguit vier keer per jaar”

WINTERSWIJK – Amerikaanse chirurg onder de indruk van Streekziekenhuis Koningin Beatrix (SKB) in Winterswijk.

Elke twee weken komen patiënten uit het hele land naar Winterswijk voor een operatie aan een ernstige middenrifverlamming. Toen de Amerikaanse chirurg en assistent-professor aan Harvard, Paresh Mane, hoorde dat in het SKB vijf complexe middenrifoperaties op één dag worden uitgevoerd, was hij verbaasd.

“In mijn ziekenhuis in Amerika gebeurt dit hooguit vier keer per jaar. Dat hier jaarlijks 130 patiënten met een verlamd middenrif worden geopereerd, is uniek in de wereld,” zegt hij. “Ik besloot naar het SKB te komen om te zien hoe jullie dit zo efficiënt doen.”

Zijn bezoek richtte zich op de unieke techniek die chirurg Pim Welvaart heeft ontwikkeld en de manier waarop het operatieteam samenwerkt. In plaats van de standaardmethode via de borstkas, gebruikt Welvaart een kijkbuistechniek via de buik, waardoor de operatie veel minder belastend is voor de patiënt.

Efficiëntie en teamwork

Paresh Mane was vooral onder de indruk van de werkwijze in de operatiekamer. “Wat mij het meest opviel, was hoe goed het team op elkaar is ingespeeld. Iedereen weet precies wat er van elkaar wordt verwacht, waardoor de operatieduur aanzienlijk korter is. Bij ons duurt een middenrifoperatie twee tot drie uur, hier slechts 45 tot 60 minuten.”

Ook de sfeer in het ziekenhuis viel hem op: “Het lijkt alsof iedereen elkaar kent en trots is op wat ze doen. Dat zie je niet vaak. In het SKB wordt met expertise, maar zeker ook met passie gewerkt.”

Daarnaast zag Mane een duidelijk verschil in de samenwerking met verwijzers: “Jullie verwijzers zijn nauw betrokken en weten precies waar ze op moeten letten. Bij ons ontbreekt dat vaak, wat de processen vertraagt.”

Duurzaam en efficiënt

Naast teamwork en efficiëntie viel de Amerikaanse chirurg de aandacht voor duurzaamheid op. “Bij ons wordt tijdens operaties veel meer afval geproduceerd,” zegt Mane. “Hoe het hier gaat, is niet alleen beter voor het milieu, maar verhoogt ook de efficiëntie.”

Chirurg Pim Welvaart vult aan: “We gebruiken uitsluitend wat we nodig hebben en kiezen, waar mogelijk, voor herbruikbare materialen. Dit helpt niet alleen om afval te minimaliseren, maar bespaart ook kosten en optimaliseert onze processen.”

Patiënt centraal

Wat Mane daarnaast opviel, zijn de voordelen voor de patiënt. “In Amerika blijven patiënten na een middenrifoperatie eerst op de intensive care en daarna nog minimaal drie dagen in het ziekenhuis. In het SKB gaan patiënten in principe de volgende dag al naar huis. De combinatie van techniek, teamwork en goede voorbereiding zorgt voor een sneller herstel en een betere kwaliteit van leven.”

Vervolg in Amerika

“Ik ga terug met een missie,” vertelt Mane. “Ik wil mijn collega’s overtuigen om tijd en energie te investeren in jullie werkwijze. Door de hoge omloopsnelheid in Amerika is het lastig om bestaande processen te veranderen, maar ik zie de resultaten die hier behaald worden. Uiteindelijk draait het om betere zorg voor de patiënt: kortere operaties, sneller herstel en meer welzijn.”

