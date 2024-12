X-mas X-perience: Een kerstfeest vol muziek en verbinding

Creëer Jouw Droomhuis met Betaalbaar Interieuradvies! Bij StijlvolBudget maken we stijlvolle woonoplossingen voor iedereen toegankelijk. Ontvang praktisch interieuradvies dat volledig is afgestemd op jouw wensen én budget! ✔️ Op maat gemaakte moodboards

WINTERSWIJK – In december brengen Muziekvereniging Excelsior Winterswijk en Vocal Group XXL uit Hengelo (Ov) de bijzondere theatervoorstelling X-mas X-perience naar het publiek. Dit unieke kerstconcert biedt een sfeervol en afwisselend programma, waarin kerst in verschillende vormen wordt belicht. De eerste uitvoering is op zaterdag 14 december 2024 in theater De Storm in Winterswijk, gevolgd door een optreden op vrijdag 20 december 2024 in Schouwburg Hengelo.

Een theatervoorstelling vol kerstthema’s

Volgens Gerben Grooten, dirigent van Excelsior Winterswijk, is X-mas X-perience meer dan een traditioneel kerstconcert: “We nemen het publiek mee langs verschillende invalshoeken van kerst, van de oorsprong van het feest tot de spanning van de avond voor kerst en de vreugde van het geven van cadeautjes. Dit alles is samengebracht in een muzikale vorm, waarin we iets willen meegeven aan het publiek,” aldus Grooten.

De voorstelling besteedt ook aandacht aan de andere kant van kerst. Grooten legt uit: “Op veel plekken in de wereld is er geen sprake van kerstsfeer. In landen als Oekraïne, waar oorlog heerst, is de hoop en het gevoel van vrede ver te zoeken. We willen laten zien dat kerst een feest van verbinding is, voor ons allemaal.”

Hoop, liefde en verbinding

Rogier IJmker, dirigent van Vocal Group XXL, reflecteert op de dieperliggende boodschap van het concert: “Het leven verandert met het ouder worden, en soms brengt het donkere tijden en twijfels met zich mee. Maar tijdens zulke momenten kunnen hoop, liefde en verbinding ons vertrouwen geven dat betere tijden komen. Laten we vooral extra lief zijn voor onszelf en anderen, vooral tijdens de feestdagen.”

Solisten en orkest

De voorstelling wordt versterkt door het 70-koppige harmonieorkest van Excelsior Winterswijk en 21 vocalisten van Vocal Group XXL, onder leiding van Grooten en IJmker. Daarnaast treden Marieke Visser, winnares van een landelijke musicalprijs in 2018, en Freek van der Heide, bekroond met een award voor beste mannelijke bijrol, als solisten op. Beide artiesten hebben een rijke achtergrond in het muziektheater en brengen extra glans aan de avond.

Praktische Informatie:

Data en Locaties: Zaterdag 14 december 2024 – 20:15 uur, Theater De Storm , Winterswijk Vrijdag 20 december 2024 – 20:00 uur, Schouwburg Hengelo

Kaarten: €19,50 (inclusief garderobe en drankje) Verkrijgbaar via de theaters

