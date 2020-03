Zie je een fout of heb je een aanvullingen? Meld het ons.

AALTEN – In verband met de ontwikkelingen rond corona kan de lezing op 15 april in Lintelo en de excursie op 16 mei naar de IJssellinie in Olst niet doorgaan. Oudheidkundige werkgemeenschap ADW verschuift de lezing en de excursie naar volgend jaar. Voor de uitgestelde jaarvergadering van maart wordt nog een nieuwe datum gezocht; dit zal waarschijnlijk komend najaar zijn.