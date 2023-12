“BANJEREN in de BUURT” – Een Unieke Foto Expositie van Peter van Tuijl in Oerkroeg Schiller

Midwinterhoornwandeling in Groenlo! Sfeervolle wandeling 📅 Datum: Vrijdag 22 December

Vrijdag 22 December 🕡 Start: tussen 18.30 uur en 20.00 uur

tussen 18.30 uur en 20.00 uur 📍 Vertrek: Markt, Groenlo

AALTEN – Oerkroeg Schiller in Aalten presenteert met trots de foto-expositie “BANJEREN in de BUURT” van de gerenommeerde fotograaf Peter van Tuijl. Deze bijzondere tentoonstelling, die zijn oorsprong vond in het eerste jaar van de coronapandemie (2020), opent zijn deuren voor het publiek in het sfeervolle FOTOkabinet van de Oerkroeg.

Gedurende de coronacrisis, toen persoonlijk contact beperkt was, ondernam Van Tuijl een creatieve reis door de landschappen tussen Aalten en Winterswijk. In plaats van het gebruikelijke menselijke onderwerp, richtte hij zijn lens op de natuur en de omgeving, verkend per fiets en te voet. Deze ervaring transformeerde geleidelijk tot een project dat het alledaagse en het bijzondere leven in de Achterhoek vastlegde.

Deze expositie is een samenwerking tussen Oerkroeg Schiller en het OFC (Oerkroeg Fotografen Collectief), bestaande uit een groep ervaren fotografen en kunstenaars, waaronder Bettina Hogeweg, Gerjo te Linde, Laura de Morree, Wim Peters, Marjan Rosendahl, Judith Spook, Peter van Tuijl, Ton van Vroonhoven, Gert Wielink en Dinie Wikkerink. Elk lid brengt een unieke specialisatie en interesse naar de groep, verrijkend de diversiteit van de expositie.

Peter van Tuijl beschrijft zijn werk als een ontdekkingsreis door een bekend gebied, maar dan bekeken met nieuwe ogen. Zijn werk toont de verrassende schoonheid van alledaagse taferelen en de unieke karakters die hij onderweg is tegengekomen. De tentoonstelling is een weerspiegeling van zijn ervaringen en ontmoetingen in de Achterhoekse omgeving.

Het FOTOkabinet in Oerkroeg Schiller biedt bezoekers de kans om deze bijzondere werken te ervaren in een unieke, ontspannen sfeer van een kroeg. De openingstijden zijn: dinsdag en woensdag van 19:00 tot 01:00, donderdag van 16:00 tot 01:00, vrijdag en zaterdag van 14:00 tot 02:00, en zondag van 14:00 tot 01:00. Bezoekers worden aangemoedigd om deze unieke kans niet te missen om een prachtige combinatie van kunst en gezelligheid te ervaren.