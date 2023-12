Nieuwe expositie van Carien Engelhard in de Koppelkerk

BREDEVOORT – De Koppelkerk in Bredevoort kondigt met genoegen de eerste expositie van 2024 aan, met werken van de gerenommeerde kunstenares Carien Engelhard. Deze tentoonstelling, gevestigd in de bovenzaal van de Koppelkerk, opent op vrijdag 5 januari en loopt tot zondag 18 februari 2024.

Carien Engelhard, geboren in Amsterdam in 1949, heeft sinds 2016 haar thuis en atelier in Zutphen. Ze heeft een indrukwekkende artistieke achtergrond, waaronder een avondopleiding in beeldhouwen aan de Rietveld Academie en aanvullende studies in schilderen, etsen en lithografie. Naast haar artistieke carrière heeft Engelhard ook psychologie gestudeerd en als psychotherapeut gewerkt.

Haar artistieke reis heeft haar naar het buitenland gevoerd, waaronder verblijven als ‘artist in residence’ in Xiamen, China, in 2016/2017 en in Nara, Japan, in 2018. Tijdens deze perioden verwierf ze aanzienlijke kennis in Chinese en Japanse kalligrafie, waarbij ze zowel de technische vaardigheden als de filosofische aspecten van deze kunstvorm verkende. Hoewel Engelhard zichzelf niet als een volleerde kalligraaf beschouwt, heeft deze kunstvorm haar tekenvaardigheden aanzienlijk verrijkt.

Een hoogtepunt van de expositie is een kalligrafie-workshop, gegeven door Engelhard zelf op 7 januari 2024. Dit biedt een unieke kans voor bezoekers om direct van de kunstenares te leren.

Tegelijkertijd is in de kerkzaal van de Koppelkerk de expositie ‘Vlindereffect’ te zien, met werken van Jerry Veldhuizen en Dirk Zegel.

Locatie: Koppelkerk, Koppelstraat 35, Bredevoort

5 januari – 18 februari 2024 Openingstijden: Vrijdag tot en met zondag, 11:00 – 17:00

Vrijdag tot en met zondag, 11:00 – 17:00 Speciale evenementen: Carien Engelhard is persoonlijk aanwezig op 7 januari en 18 februari. Workshop kalligrafie op 7 januari van 14:00 tot 16:30; aanmelden via www.koppelkerk.nl/agenda

