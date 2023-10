Drugsafval aangetroffen in buitengebied De Heurne

DE HEURNE – In het buitengebied van de gemeente Aalten is deze week drugsafval gedumpt. De gemeente ontdekte dit nadat er meldingen waren binnengekomen van afvaldumping op de locaties Sniedersdijk en Bongerdweg in De Heurne en aan de Bargerdijk op het terrein van Try-Out Sport in De Heurne. Uit voorlopige bevindingen blijkt dat het afval mogelijk afkomstig is van een hennepkwekerij.

De gedumpte materialen zijn inmiddels opgeruimd en de politie heeft een onderzoek ingesteld naar de herkomst van het afval en mogelijke betrokkenen.

De gemeente Aalten benadrukt het belang van waakzaamheid onder de inwoners. Zij moedigt iedereen aan om alert te zijn op verdachte omstandigheden en deze tijdig te melden. De samenwerking tussen de gemeente, politie en de inwoners is cruciaal in de aanpak van dergelijke criminele activiteiten.

Mocht men een verdachte situatie waarnemen, wordt verzocht contact op te nemen met de politie via telefoonnummer 0900-8844. Voor hen die wensen om anoniem een melding te maken, kan dit via telefoonnummer 0800-7000 of via de website www.meldmisdaadanoniem.nl. Bij acute en potentieel levensbedreigende situaties is het raadzaam om direct 112 te bellen.

