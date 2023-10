Basisschoolleerlingen nemen deel aan ‘Groep 8 aan de macht’ in gemeentehuis Bronckhorst

BRONCKHORST – Op 8 en 15 november 2023 zullen leerlingen uit groep 8 van basisscholen in de gemeente Bronckhorst het gemeentehuis bezoeken als onderdeel van het initiatief ‘Groep 8 aan de macht’, georganiseerd door de Bronckhorster gemeenteraad. Onder leiding van burgemeester Marianne Besselink zullen de leerlingen tijdens een speciale raadsvergadering de kans krijgen om de macht te grijpen. Meer dan 300 leerlingen van 13 basisscholen in Bronckhorst nemen deel aan dit evenement.

Programma

Tijdens deze twee ochtenden, van 8.45 uur tot 12.30 uur, zullen er vier kinderraadsvergaderingen plaatsvinden. Burgemeester Besselink licht toe: “Op een speelse wijze zullen de leerlingen inzicht krijgen in de lokale democratie, het belang van deelname, de rol van de gemeenteraad en de invloed die elke inwoner kan uitoefenen.” De leerlingen zullen een voorstel presenteren namens hun eigen fictieve politieke partij, gebaseerd op wat ze op school hebben geleerd. Dit voorstel zal in de praktijk worden gebracht in het gemeentehuis. Uiteindelijk zal er een democratische stemming plaatsvinden om het beste voorstel te selecteren. De vier scholen met de meest overtuigende raadsvoorstellen ontvangen € 250,- om hun ideeën daadwerkelijk uit te voeren. Naast de raadsvergadering zullen de leerlingen deelnemen aan een quiz over burgerschapsvorming en een rondleiding door het gemeentehuis krijgen.

Burgerschapsvorming

In de weken voorafgaand aan de vergadering zullen de leerlingen grondig worden voorbereid door hun leerkrachten. Ze zullen leren over de werking van democratie, politiek, verkiezingen en de verantwoordelijkheden van een gemeente. Bovendien hebben de scholen interne verkiezingen georganiseerd om vijf kinderraadsleden te selecteren die de groep zullen vertegenwoordigen. De voorstellen waarover tijdens de kinderraadsvergadering gestemd zal worden, zijn bedacht door de leerlingen zelf.

