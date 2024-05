Excursie Market Garden 

Ontdek het verleden van Groenlo Duik in een rijke verzameling van meer dan 8.000 foto’s en films. Elke dag wordt een nieuwe oude foto toegevoegd. Deel jouw herinneringen bij elke foto! Bekijk de collectie

AALTEN – Oudheidkundige Werkgemeenschap ADW gaat zaterdag 25 mei op excursie naar Oosterbeek, met als onderwerp Market Garden. Deelname is nog mogelijk.

Het gebied, dat wij met gids Robert Voskuil gaan bezoeken, speelde tussen 17 en 26 september 1944 een zeer belangrijke rol bij de geallieerde ‘Operatie Market Garden’.

Het doel van deze gecombineerde grond- en luchtlandingsoperatie was om de belangrijkste bruggen over de rivieren tussen de Belgisch-Nederlandse grens en de Veluwe te veroveren. Over die bruggen moest vervolgens het Britse grondleger doorstoten naar de Veluwe en vandaar de IJssel oversteken om via de Achterhoek Duitsland in te trekken.

Op het programma staat onder andere een bezoek aan Airborne Museum in Oosterbeek, de landingsterreinen in Renkum/Heelsum, de Rijnbrug in Arnhem, het St. Elisabeth Gasthuis in Arnhem, de Oude Kerk in Oosterbeek en de Airborne Begraafplaats in Oosterbeek.

Op de Airborne Begraafplaats liggen meer dan 1750 geallieerde militairen begraven, die gesneuveld zijn tijdens de Slag om Arnhem en in het voorjaar van 1945 bij de bevrijdingsoperaties van de Canadezen en Britten.

Voor opgave of vragen kunt u contact opnemen met: René Luijmes, email: rene_luijmes@kpnmail.nl of tel: 06-12927664.

