Project CrossFire analyseert mogelijke locaties voor eerste Duits-Nederlandse brandweerkazerne

AALTEN / DINXPERLO / SUDERWICK (D) – De Stuurgroep CrossFire heeft recent een vergadering gehouden over de voortgang van het project. Het primaire doel is het realiseren van de eerste Duits-Nederlandse brandweerkazerne in Dinxperlo-Suderwick. De groep bestaat uit vertegenwoordigers van posten Suderwick en Dinxperlo, de burgemeesters, de Bocholtse brandweerwethouder, brandweercommandanten, en is aangevuld met gemeenteambtenaren en medewerkers van de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland.

Diverse aspecten zijn in overweging genomen, waaronder potentiële locaties gebaseerd op beschikbaarheid, kosten en geschiktheid, die voldoen aan de criteria van bestemmingsplannen, oppervlakte en andere relevante factoren. Van de oorspronkelijke selectie zijn er aan beide kanten van de grens meerdere locaties als geschikt geïdentificeerd. Er zijn momenteel gesprekken met grondeigenaren over de aankoopmogelijkheden en prijzen.

Naast locatieoverwegingen worden ook andere belangrijke zaken, zoals eigendom, beheer en een geschikte juridische constructie voor de gezamenlijke kazerne, in acht genomen. Er zijn tevens contacten gelegd met hogere overheidsinstanties voor mogelijke financiële steun en het overbruggen van regelgevingsverschillen, gezien het project grensoverschrijdende implicaties heeft.

Parallel aan deze ontwikkelingen is er een toename van samenwerkingsactiviteiten tussen de huidige brandweerkorpsen. De post Suderwick is in 2022 geïntegreerd in het Nederlandse oproepsysteem, en er is een grotere nadruk gelegd op gezamenlijke trainingen en het versterken van relaties, wat bijdraagt aan een versterkte brandweerzorg in het grensgebied.

