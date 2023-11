Restaurant Het Noorden in top 10 beste leerbedrijven van Nederland

AALTEN – Op donderdag 9 november 2023 heeft de Stichting Vakbekwaamheid Horeca (SVH) de langverwachte Top 10 bekendgemaakt van de wedstrijd Beste Leerbedrijf Horeca 2023/2024. Deze aankondiging volgt op een uitgebreid selectieproces, waarbij meer dan 100 leerbedrijven werden genomineerd voor de prestigieuze titel.

Een van de opmerkelijke vermeldingen in deze Top 10 is Restaurant Het Noorden, gevestigd in Aalten. Het is een opvallende prestatie gezien het competitieve karakter van de wedstrijd en het feit dat vele andere leerbedrijven eveneens hun best hebben gedaan om een plek in deze top te bemachtigen.

Deze aankondiging markeert het einde van de eerste fase van de wedstrijd, waarbij de aandacht nu verschuift naar de volgende fase. In de komende maand december zal worden onthuld welke van deze leerbedrijven zich weten te kwalificeren voor de felbegeerde Top 3-positie. Het blijft dus nog even spannend of Restaurant Het Noorden de kans krijgt om de concurrentie aan te gaan voor een nog hogere plek in deze competitie.