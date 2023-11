iPhones zijn mateloos populair. Niet alleen in ons land. Wereldwijd. Elk najaar worden er nieuwe modellen gelanceerd. Miljoenen mensen kijken elke keer weer smachtend uit naar de nieuwste releasedatum. Dit is helaas geen goedkoop grapje. Hoewel de echte fans het geld er graag voor over hebben, zijn er ook genoeg mensen die de nieuwere modellen graag nog even aan zich voorbij laten gaan. Er zijn gelukkig ook manieren om niet al te veel geld uit te geven en toch een iPhone aan te schaffen. Door het beste moment af te wachten, kun je ongelooflijk veel geld besparen.

Maar wanneer is het beste moment om een iPhone te kopen? Waar wacht je op? In dit artikel geven we je enkele tips om snel veel geld te besparen.

Wacht tot de lancering van de nieuwste modellen

Apple lanceert traditiegetrouw haar nieuwste modellen in het najaar. Meestal in de maand september. Deze worden groots aangekocht, gevolgd door beelden van fans die al uren van tevoren voor de winkel wachten om als eerste de nieuwste versies te bemachtigen. Dit is voor jou ook een goed moment om op zoek te gaan naar een nieuwe telefoon. Niet het nieuwste model, maar de modellen van de voorgaande jaren. Op dit moment is de iPhone 15 net uit. Als je nu voor een iphone 11 wit kiest, dan zal je merken dat deze al snel honderden euro’s goedkoper is. En dat terwijl dit nog prima telefoons zijn!

Natuurlijk hoef je ook niet naar modellen van jaren terug te kijken. Zodra de iPhone 15 uitgekomen is, zal bijvoorbeeld ook de iPhone 14 al stukken goedkoper worden. Dat geldt niet alleen bij Apple, maar bij alle winkels die deze toestellen leveren. De prijzen worden steeds verder verlaagd naarmate het jaar vordert.

Heb je dus nog even tijd om te wachten met het kopen van een nieuwe telefoon? Dan raden we dit zeker aan. Wacht nog even totdat de nieuwste modellen zijn gelanceerd en houd ondertussen de prijsdalingen goed in de gaten. Zo vind je het perfecte moment om jouw iPhone naar keuze aan te schaffen en niet meer te betalen dan nodig is.

Kies voor refurbished

Ben je toe aan een nieuwe telefoon, maar komt dit financieel gezien eigenlijk helemaal niet zo goed uit? Of wil je liever geen verdere druk op het milieu leggen en kies je daarom liever voor tweedehands, maar wil je er wel zeker van zijn dat je een betrouwbaar toestel koopt? Dan is refurbished een goed idee.

Een iphone 11 refurbished is niet alleen heel voordelig, maar biedt ook nog eens tal van andere voordelen. Zo staat de iPhone 11 wereldwijd bekend als een zeer degelijke en betrouwbare telefoon, beschikt deze over een fantastische camera en is hij gewoon heel fijn in gebruik. Bovendien biedt refurbished ook nog eens meerdere voordelen ten opzichte van tweedehands. Op de eerste plaats omdat het toestel technisch gezien helemaal is nagekeken en waar nodig is hersteld. Op wat gebruikerssporen na is deze dus eigenlijk nog zo goed als nieuw. Bovendien heb je recht op garantie. Hierdoor weet je zeker dat je een betrouwbaar toestel aanschaft, eentje waar je nog jaren plezier van zult hebben.