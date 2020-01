Wens Ava’70 komt in vervulling

AALTEN – Atletiekvereniging Ava’70 en Fysio Oude IJsselstreek slaan de handen ineen. Hiermee gaat een wens van de vereniging in vervulling en hoopt de club haar leden nog beter te kunnen bedienen. Leden kunnen op deze manier een behandeling op maat krijgen en de vereniging hoopt hiermee de uitval van leden nog verder in te perken. Niet alleen leden maar ook niet-leden uit Aalten en omstreken kunnen gebruik maken van de fysiotherapeutische zorg van Fysio Oude IJsselstreek.

In eerste instantie neemt Mark te Brake, werkzaam bij Fysio Oude IJsselstreek en lid van Ava’70, de taak op zich. Hij zal één dag per week praktijk houden aan de Bredevoortsestraatweg in Aalten (accommodatie Ava’70). Hij heeft hier een behandelkamer tot zijn beschikking en zal verder gebruik maken van de faciliteiten van de vereniging. Mark is manueel therapeut en gespecialiseerd in sportgerelateerde blessures. Als gevorderd hardloper kent hij het klappen van de zweep.

Fysio Oude IJsselstreek heeft de hoofdvestiging in Terborg, met een locatie in Ulft/Gendringen. Met deze derde locatie in Aalten is Fysio Oude IJsselstreek voor patiënten in de Achterhoek altijd dichtbij.

Voor meer informatie of om een afspraak te maken kunt u contact opnemen via 0315-329255 (telefoon), 0622780919 (whatsapp) of info@foij.nl (email).