Muziek Tröntjesfestival op cd en Spotify

GROENLO – De (carnavals)nummers die mee hebben gedaan bij het Tröntjesfestival van carnavals vereniging De Knunnekes worden eind deze week op cd gezet. Tevens staan ze op Spotify en zijn gratis te downloaden op Knunnekes.nl. De nummers zijn professioneel opgenomen en dito afgemixt door Christof Elsinghorst van IetsAnders.nl. Alles geschiedt op vrijwillige basis van een ieder.

Het gaat om de nummers:

1. Dree dagen carnaval (Tekst en Muziek: Jan Klein Gunnewiek en Nico Ressing, Arrangementen: Marcel Loff)

2. Veur ’t altoar (Tekst en Muziek: Patrick Reesink, Blaasarrangementen: Hans Zwijnepoel)

3. Op ’t fietske (Tekst en Muziek: Patrick Pos, Blaasarrangement: Hans Zwijnepoel)

4. Altied wat in Grolle (Tekst: Peter Wekking, Muziek: Peter Wekking, Tim Ebbers)

5. As’t woensdag is (Tekst: Henri Walterbos, Muziek: Tim Ebbers, Blaasarrangementen: Pascal Roerdink)

6. Carnaval in Grolle (Muziek/mix: Rob Steuber, Tekst: Henri Walterbos)

Carnavalsvereniging De Knunnekes in Groenlo kent een rijke eigen schlagerhistorie. Sinds het jaar van oprichting van De Knunnekes in 1963 is er elk jaar een nieuwe eigen schlager. In het midden van de jaren 90 kwam er een eigen schlagerfestival waar de winnende schlager gekozen werd en diende als campagnelied voor het aankomende carnavalsseizoen.

Het nummer dient volledig authentiek te zijn. Geen covers. Daarnaast in het Grolse/Achterhoekse dialect en dient de tekst te gaan over Groenlo, de Grolse carnaval, de Grollenaren, hun karaktertrekken, in de breedste zin van het woord, als belangrijkste criteria.

Sinds 4 jaar is besloten dat een nummer niet perse een hoog polonaisegehalte hoeft te hebben. Ze mogen ook pop, rock, reggae, een ballade etc zijn. Alles mag, mits aan de criteria voldaan. Ook de naam werd gewijzigd in Tröntjesfestival. Tröntje betekent deuntje, kan een lied met een lach en een traan zijn ook nog. De naam dekt in zijn geheel de lading.

Winnaar van het Tröntjesfestival dit jaar is ‘Dree dagen carnaval’, winnaar van de Tom Smits Muzieknoot (genoemd naar de overleden arrangeur, ambassadeur van ons festival) werd ‘Carnaval in Grolle’, een carnavalhousenummer in het dialect. Ook een melancholisch nummer over de dag na carnaval As’t woensdag is’, maar ook gezellige inhakers.

