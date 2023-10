Grol 1 verliest thuis van SVZW met 1-4

GROENLO – Grol 1 heeft zaterdagmiddag 29 oktober een thuisnederlaag geleden tegen SVZW (Wierden) 1. Het werd 1-4 in het voordeel van de gasten. Luc Berentsen zette Grol al vroeg op voorsprong in de 2e minuut. Echter, in de 5e minuut kwam SVZW alweer op gelijke hoogte na een bal die over de verdediging van Grol werd gelobd en vervolgens laag werd binnengeschoten. In de 12e minuut nam SVZW de leiding, 1-2. Na de rust vergrootte SVZW de voorsprong naar 1-3 in de 65e minuut. In blessuretijd tekende SVZW voor de 1-4.

De wedstrijd stond onder leiding van scheidsrechter Remco Hoffmann. Er waren gele kaarten voor Jordy Schutten en Siebe Lantink van Grol en één voor een speler van SVZW.

Opstelling Grol: Chiel Klein Avinck, Siebe Lantink, Mark Hietland, Wouter Pillen, Kjel Riteco, Rico Lammerdink, Jordy Schutten (68. Roel Bruins), Tiem Rots, Luc Berentsen, Mick Wissink (80. Titus Hoffman) en Tycho Riteco.

Uitslagen 1H:

Grol – SVZW 1 – 4

NEO – DOS ’37 0 – 0

Achilles ’12 – FC Winterswijk 0 – 4

DZC ’68 – RKZVC 4 – 0

Hulzense Boys – Sparta E. 2 – 2

WHC – Stevo 3 – 0

Dalfsen vrij

Stand 1H:

WHC 5 – 15 NEO 5 – 11 FC Winterswijk 4 – 10 SVZW 4 – 7 DZC ’68 5 – 7 Sparta E. 5 – 7 Grol 5 – 6 DOS ’37 4 – 5 Achilles ’12 5 – 5 Stevo 4 – 4 Hulzense Boys 5 – 3 Dalfsen 4 – 1 RKZVC 5 – 1