Achterhoek pleit voor een minister van Regionale Zaken

ACHTERHOEK – In een brief aan formateur Van Zwol roept voorzitter van de Achterhoek Mark Boumans de formerende partijen op om een minister van Regionale Zaken aan te stellen. Daarnaast zullen de grote investeringen voor infrastructuur en woningbouw die het hoofdlijnenakkoord benoemt, volgens de Achterhoek vooral via de structurele investeringsagenda van Elke Regio Telt moeten gaan lopen.

Miljarden aan middelen en menskracht nodig in de regio

Mark Boumans richting de formateur: “We juichen het toe dat de formerende partijen met een nieuw kabinet willen werken aan een nieuw kiesstelsel om de regionale band te versterken en gaat investeren in regionaal openbaar vervoer. De forse investeringen in wonen en infrastructuur zijn hard nodig. Maar wanneer u de regio echt serieus neemt doet u juist die investeringen via de programmalijnen van Elke regio telt en de door u aangekondigde structurele investeringsagenda’s met de regio’s. In die programma’s zijn miljarden aan middelen en menskracht nodig. Om de infrastructuur op peil te brengen, woningen te bouwen en Rijksdiensten in de regio te vestigen. Om onderwijs en economie ook regionaal te stimuleren. Wij raden u aan hiervoor een Minister van Regionale Zaken aan te stellen.”

Achterhoek als leerschool

De Achterhoek stelt in de brief verder dat het Rijk vooral ook de regio als leerschool moet benutten. Boumans: “Wij hebben het Rijk veel expertise en experimenteerruimte te bieden om schaalsprong en aanpassingen in wet- en regelgeving en instrumenten te bereiken. We zijn een innovatieve regio, waar de economie al jaren groeit. Onze regionale governance structuur geldt als voorbeeld voor andere regio’s in Nederland. We dagen een nieuwe regering dan ook uit om te leren van de Achterhoek en grootschalig te investeren in verdere regionale samenwerking.”

