Eerste e-mail met “Berichten over uw Buurt” ontvangen

OOST GELRE – Inwoners van Oost Gelre kunnen vanaf deze week “Berichten over uw Buurt” ontvangen, een nieuwe service die u op de hoogte houdt van belangrijke bekendmakingen in uw omgeving. Deze berichten informeren u over uiteenlopende zaken zoals vergunningen voor verbouwingen, kapvergunningen, buurtfeesten en andere overheidsbesluiten.

Wat is “Berichten over uw Buurt”?

“Berichten over uw Buurt” is een e-mailservice die maximaal één keer per week wordt verstuurd. De berichten bevatten nieuwe bekendmakingen rondom uw woonadres, zodat u altijd op de hoogte bent van wat er speelt in uw buurt. Alle bekendmakingen zijn ook te vinden op de website Officiële bekendmakingen.

Waarom is dit belangrijk?

Deze service zorgt ervoor dat u eenvoudig op de hoogte blijft van lokale gebeurtenissen en besluiten. Of het nu gaat om het verwijderen van asbest, het organiseren van een buurtfeest, of het verkrijgen van een omgevingsvergunning, met “Berichten over uw Buurt” mist u niets.

Voorbeelden van recente bekendmakingen: