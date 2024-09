Achterhoekse Beschouwingen: “Loskomen van de tekentafel begint in de Achterhoek”

ACHTERHOEK – De Achterhoek kan zich goed vinden in de aandacht en woorden die de Koning gebruikte in zijn Troonrede met betrekking tot goed bestuur en regionale samenwerking. De Koning stelde dat goed bestuur vraagt om een dienstbare overheid en vertrouwen in medeoverheden. Regionale eigenheid en het principe ‘Elke Regio Telt’ zijn belangrijke uitgangspunten voor dit kabinet. Hij benadrukte daarnaast het belang van begrijpelijk, uitlegbaar en uitvoerbaar beleid, en dat doorbraken nodig zijn om los te komen van de complexiteit van de tekentafel en formele regels. Voorzitter Mark Boumans reageerde: “Met de focus op ‘Elke Regio Telt’ kan het kabinet eens in de Achterhoek komen kijken en leren hoe wij hier vorm geven aan de samenwerking tussen overheden, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties. Loskomen van de tekentafel begint in de Achterhoek.”

Elke Regio Telt

Het regeerprogramma schenkt veel aandacht aan het principe Elke Regio Telt, en ook de Troonrede en Miljoenennota benadrukken deze zienswijze. Het Rijksbeleid moet oog hebben voor regionale verschillen en investeren in structurele samenwerking met regio’s.

Mark Boumans licht toe: “Zoals vermeld in de begroting van het ministerie van BZK, investeert dit kabinet in een langjarige samenwerking met 10 grensregio’s, waaronder de Achterhoek, met een gebiedsgerichte aanpak. Deze investeringen komen uit bestaande middelen. De komende maanden zullen we met het Rijk en de provincie verder werken aan de juiste systematiek en aanpak. Zo kunnen investeringen de komende twintig jaar daadwerkelijk landen in de Achterhoek.”

Woningbouw en Mobiliteit

Het kabinet legt een duidelijke koppeling tussen woningbouw en mobiliteit. In het hoofdlijnenakkoord is hiervoor al €2,5 miljard extra beschikbaar gesteld voor nieuwe woningbouwlocaties en de aanleg van infrastructuur voor mobiliteit. In 2025 worden afspraken gemaakt met de regio’s voor verdere uitwerking. Ook wordt er komend jaar gewerkt aan het op peil houden en verbeteren van het regionale openbaar vervoer.

Boumans voegt toe: “Wij juichen deze ontwikkelingen toe, vooral vanuit het vertrekpunt ‘Elke Regio Telt’. In de Achterhoek hebben we plannen klaarliggen, zoals de verbetering van de N18, de doorkoppeling van de treinverbinding Winterswijk-Apeldoorn, en onze regionale woonplannen.”

Kritische Noten

Boumans uit ook zorgen: “Op het gebied van landbouw dreigen de huidige agro-experimenteergebieden te verdwijnen, terwijl juist deze gebieden grote meerwaarde hebben voor de noodzakelijke transities die op ons afkomen. We kijken daarnaast kritisch naar de brede bezuinigingen op gemeenten, onderwijs en cultuur. Deze bezuinigingen zetten een rem op onze regionale ontwikkeling en belemmeren de gedachte achter ‘Elke Regio Telt’.”

