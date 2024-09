Nederlandse Pluimveesector Cruciaal voor Wereldwijde Voedselvoorziening

LANDELIJK – Waarom houden we in Nederland zoveel pluimvee? Volgens de wereldvoedselorganisatie FAO wordt Nederland aangespoord om meer vlees te produceren vanwege de efficiënte, diervriendelijke en milieubewuste manier waarop dit gebeurt. Gert-Jan Oplaat, voorzitter van NEPLUVI (Vereniging van de Nederlandse Pluimveeverwerkende Industrie), benadrukt dat de Nederlandse pluimveesector een cruciale rol speelt in de wereldwijde voedselvoorziening. “We richten ons op efficiënte en duurzame voedselproductie,” zegt hij.

Veel van wat Nederland produceert, blijft binnen de Europese Unie. “Ongeveer drie kwart. Wat we exporteren naar derde landen zijn vaak producten die wij zelf niet consumeren,” legt Oplaat uit. “In Nederland kopen we meestal kipfilet, kippenpoten of kippendij, maar er zijn ook vleugeltjes, looppootjes en teentjes die in andere landen, zoals Afrika en Azië, als delicatesse worden gezien. Door deze delen te exporteren, dragen we bij aan circulaire voedselproductie en voorkomen we verspilling.”

Voedsel als Strategisch Wapen

Rob de Wijk benadrukt eveneens het belang van voedselproductie op eigen bodem. “Voedsel is een strategisch wapen in de geopolitiek.” Dit wordt ondersteund door de Troonrede van 17 september, waarin het belang van voedselzekerheid wordt erkend. Koning Willem-Alexander onderstreepte dat Nederlandse boeren behoren tot de meest efficiënte ter wereld. “Dat is iets om trots en zuinig op te zijn,” zei hij. Hij pleitte ook voor een realistisch en uitvoerbaar beleid dat agrarisch ondernemerschap voor de lange termijn ondersteunt.

Afname Aantal Kippen

Het aantal kippen in Nederland fluctueert. In 1980 waren er 81 miljoen kippen, een aantal dat steeg tot 105 miljoen in 2018. In 2023 daalde dit tot 93 miljoen, mede door vogelgriepepidemieën en marktontwikkelingen. Het aantal vleeskuikens daalde sinds 2003 met 10%, tot 41 miljoen in 2023. Ook het aantal leghennen kende variaties, met 43 miljoen leghennen in 2023.

Stijgende Wereldwijde Voedselvraag

Oplaat benadrukt de toenemende wereldwijde vraag naar voedsel. “We gaan van 7 naar 10 miljard mensen, wat betekent dat de voedselproductie met 40 tot 50 procent moet toenemen,” zegt hij. “Onze uitdaging is om efficiënter met voedsel om te gaan en duurzaam te produceren. Nederland kan hier een belangrijke rol in spelen.”

Met een circulaire benadering en een focus op duurzaamheid hoopt Nederland een leidende rol te blijven spelen in de wereldwijde voedselproductie. Oplaat concludeert: “Het is van belang om niet blind te streven naar het krimpen van de veestapel, maar juist te focussen op efficiënte en duurzame voedselproductie.”

