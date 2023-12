Besparen aan de Pomp: Gelderland biedt goedkoopste E10-Benzine van Nederland

BORCULO – Uit recente gegevens blijkt dat de goedkoopste E10-benzine in Nederland te vinden is bij Kuster Olie Borculo in Gelderland. Dit tankstation heeft de ‘Slim Tanken Award 2023’ gewonnen, een onderscheiding uitgereikt door MultiTankcard. De gemiddelde literprijs voor E10-benzine, de meest gebruikte brandstofsoort, bedroeg bij dit station over het afgelopen jaar € 1,7510. In de categorie Diesel won Tamoil in Sluis (Zeeland) de award met een gemiddelde literprijs van € 1,5461.

De Slim Tanken Award, jaarlijks toegekend door mobiliteitspasaanbieder MultiTankcard, erkent de meest voordelige tankstations in Nederland. Ongeveer 4.000 tankstations die zijn aangesloten bij het betalingsplatform van MultiTankcard maakten kans op deze prijs. Net als vorig jaar zijn de goedkoopste stations buiten de Randstad gevestigd. Voor Gelderland is er ook een top drie samengesteld voor zowel de goedkoopste E10- als dieselstations.

De top drie goedkoopste E10-benzinestations in Gelderland zijn:

Kuster Olie Borculo in Borculo – € 1,7510 Firezone in Doetinchem – € 1,7593 Dago Tank en Wascenter in Aalten – € 1,7758

Voor diesel zijn de voordeligste stations in Gelderland:

Esso Express De Grens in Winterswijk – € 1,5689 Esso Express in Beek – € 1,5727 Fieten Olie in Eerbeek – € 1,5738

Jan Pieter de Wilde, commercieel directeur van Kuster Energy, eigenaar van het winnende station in Borculo, toont zich tevreden over het winnen van de Slim Tanken Award 2023. Hij benadrukt de ambitie van Kuster Energy om klanten, vooral in deze economisch uitdagende tijden, te laten profiteren van scherpe brandstofprijzen. Hun slogan: “Vraag niet hoe ‘t kan maar profiteer ervan” weerspiegelt deze instelling.

De Slim Tanken Award is voor de vijfde keer uitgereikt, waarbij het blijkt dat slim tanken in Gelderland aanzienlijk voordeliger kan zijn.

