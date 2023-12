1 januari, weer de traditionele Nieuwjaarsparty bij Rockcafe Taste.

GROENLO – Als altijd, 1 januari een fijne Nieuwjaarsparty. En natuurlijk, bij een feest hoort een rasartiest en sfeer. Meezingen met de bekende rock and roll nummers.

Je wordt als altijd ontvangen met een drankje van het huis en Roland en Marion zorgen voor een lekker hapje.

Dan William Smulders op het podium. Niet zomaar een artiest maar een succesvol live performer en met zijn vetkuif is hij een blikvanger op het podium. Hij staat garant voor sfeer en een knallend muziekfeest. Zijn repertoire is voornamelijk Engelstalig. Een rasartiest en hij speelt en zingt bekende hits van de jaren 70 tot nu. Zijn repertoire bevat meer dan 200 liedjes.

William heeft een voorliefde voor Rock ’n Roll. Om inspiratie op te doen, reisde hij in de loop der jaren regelmatig af naar Memphis, Nashville en New Orleans. Smulders trad op in Amerika en werkte samen met sterren als Wanda Jackson, Chris Montez en Linda Gail Lewis.

Eerder stond hij ook op het hoofdpodium van de Nijmeegse Zomerfeesten, Top 2000 in Arnhem, Jazz in Duketown in Den Bosch, Paradiso Amsterdam en Roll ‘n’ Roll Street op Terschelling en was hij te horen en te zien op radio en tv (radioprogramma Cappuccino, Giel Beelen, Radio en TV Gelderland, Radio 5, Radio.nl, de Tros Sterren Top 20). Dat kan dus niet anders dan een mooi feestje worden en voor wat muziek betreft echt voor ieder wat wils.

Aanvang 15:00 uur en Taste is al open vanaf 14:00 uur. Kaarten op https://rockcafetaste.stager.co/web/tickets.

